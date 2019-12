San Román: "Me gustaría jugar más, pero entiendo la tesitura del del míster"

Miguel San Román pudo por fin debutar en con la camiseta del Elche CF. Tras estar toda la Liga a la sombra de Edgar Badia en la Liga, el guardameta cedido por el Atlético de Madrid fue titular en la Copa del Rey. "Tenía muchas ganas de que llegase este momento. Fue un partido difícil porque la Gimnástica Segoviana es un buen equipo, que está acostumbrado a ganar en su campo y que pelea todos los años por el ascenso. Las condiciones del campo no eran las mejores por el frío y la lluvia, pero el equipo fue capaz de sobreponerse a todo y de sacar buen resultado.

El portero de Benidorm se muestra "contento" por haber "resuelto con acierto" las ocasiones que creo el conjunto segoviano. Además, tuvo la fortuna de su lado porque la Gimnástica Segoviana falló un penalti estrellando el balón en el larguero. "Habiamos visto lanzamientos de ellos y tuve la suerte de que la pelota, tras pegar en el larguero, se quedó en el suelo, porque me podía haber pegado en la espalda y meterse dentro".

San Román considera que el triunfo en la Copa sirve como terapia tras la derrota en la Liga frente a la UD Las Palmas. "Todos quedamos tristes porque fue un encuentro que teníamos encaminado con el 2-0. La gente se fue triste del Martínez Valero y estábamos dolidos. Cuando sufres una derrota, siempre viene bien jugar rápido. Ahora hay que pensar ya en el partido del sábado en Albacete".

El guardameta franjvierde tiene claro su papel de suplente por el gran rendimiento que está mostrando Edgar Badia, pero recuerda que su misión en apretar en los entrenamientos y estar preparado para cuando le llegue la oportunidad. "Entiendo la tesitura del míster. Creo que está contento con los dos porque estamos trabajando bien. Estoy feliz de haber pasado la eliminatoria porque podré a volver a jugar en la Copa y, ojalá no llegue pronto, pero si Edgar presenta algún síntoma de debibilidad, estaré preparado para jugar en la Liga también".

El portero reconoce que le gustaría disfrutar de más minutos. "No voy a mentir y me gustaría jugar", pero destaca la buena acogida que ha tenido y el buen ambiente que hay dentro de la plantilla. "He tenido la gran suerte de caer en un vestuario sensacional. Me tratan genial, me quieren y me apoyan. Además de la afición, que también me ha mostrado su apoyo, la ciudad de Elche me ha acogido sensacional, me da cariño como si jugase todas las semanas y eso es importante. Yo intento trabajar al máximo como profesional y esperar mi oportunidad".

Por último, Miguel San Román asegura que está deseando poder jugar también en el Martínez Valero. "Tengo unas ganas tremendas de tener minutos en el estadio para que la gente me vea y poder devolver todo el apoyo que me están haciendo llegar".