Elche-Las Palmas, vidas paralelas

Elche y Unión Deportiva Las Palmas se cruzan mañana (18.00) en el Martínez Valero en su momento más dulce de la temporada. Empatados a 28 puntos y a sólo dos de la promoción de ascenso a Primera, los franjiverdes acumulan seis jornadas sin conocer la derrota y los canarios suman tres victorias consecutivas [ante el Numancia (3-1), Extremadura (0-1) y Oviedo (3-1)] que les han devuelto el optimismo tras una pésima racha de cuatro derrotas y un empate en los cinco partidos anteriores.

Además de estar igualados a puntos y de disfrutar de buenas trayectorias en las últimas jornadas, Elche y Las Palmas también comparten el mismo número de tantos a favor (24) y sólo los tres goles menos (20) encajados por Edgar Badia le permiten a los franjiverdes estar por delante de los hombres de Pepe Mel en la clasificación de LaLiga Smartbank, que llega este fin de semana a su vigésima jornada, penúltima de la primera vuelta.

Además de los guarismos, franjiverdes y canarios también tienen en común un estilo de juego que les ayuda a crecer en los partidos a través de la posesión del balón. Eso sí: el Elche se hace fuerte a partir de la presión alta, recuperación y velocidad en la circulación -con la participación de jugadores clave como Gonzalo Villar, Josan, Iván Sánchez, Yacine, Fidel y el mismo Gonzalo Verdú desde atrás-, mientras que Las Palmas se siente más segura desde el juego asociativo y el toque con futbolistas de gran nivel como Jonathan Viera, Pedri, Narváez, Ruiz de Galarreta, Araujo o Rubén Castro, aunque este último no estará en el Martínez Valero.

«Estoy expectante, va ser un partido fantástico», dijo el jueves Pacheta, quien avisó de que la afición del Elche va a ver «correr y sufrir» a su equipo ante Las Palmas. «Ellos le quitan el balón a todos los equipos y va a parecer por momentos que no la vamos a coger [la pelota]. Cuentan con jugadores con experiencia, centrales de Primera y con Pedri», detalló el técnico.

Por su parte, el técnico de la UD Las Palmas, Pepe Mel, dio el pasado miércoles un toque de atención a su plantel por considerar que faltó intensidad durante el entrenamiento. «Vamos a ver, señores, el año que viene queremos jugar en Primera; ya tenemos el culo pelado y con esta actitud no vamos a ningún lado», le dijo Mel a sus jugadores. «Nos viene un rival duro [el Elche] que no será fácil y luego nos toca el Rayo Vallecano. Nos vamos a meter en un bache que no sirve de nada... Señores, ¡seriedad en el trabajo!», añadió el entrenador madrileño, que ya ha conseguido dos ascensos a la máxima categoría con el Betis en los años 2011 y 2015.