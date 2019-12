Pacheta: "El partido de Las Palmas se va a cocer en el centro del campo"

El entrenador del Elche CF, José Rojo "Pacheta" ha ofrecido este jueves su rueda de Prensa previa al encuentro del próximo domingo (18 horas) frente a Las Palmas. El técnico franjivderde ha comentado que "estoy expectante porque va a ser un partido fantástico. Somos dos equipos que estamos en un buen momento y que queremos tener el balón. El que mejor lo maneje, ajuste la presión y esté preciso en los pases va a ganar. Va a ser un encuentro que se va a cocer en el centro del campo".

El preparador burgalés ha advertido de que "vamos a sufrir y vamos a tener que correr mucho detrás del balón porque son un equipo muy bueno, que está en un gran momento, con jugadores buenos que vienen de Primera División. Con Viera, Pedri, que está en un momento fantástico. Tiene centrales de Primera División, a Castellano a Ruiz de Galarreta...estoy expectante porque va a ser un gran encuentro". Lo que sí que ha dejado claro que no va a realizar ningún marcaje especial a Jonathan Viera, el máximo goleador y el futbolista más destacado del cuadro canario. "Nunca hemos hecho un marcaje especial a un jugador rival. Jonathan Viera es un futbolista determinante, de los cinco o seis que hay en la categoría, como puede ser Stuani. Habrá que estar atentos, pero no nos debe obsesionar, aunque nos tiene que activar y estar concentrados cuando coja el balón en zonas peligrosas y en las faltas, porque está en un momento dulce".

Pacheta es consciente de que va a tener un "problema" a la hora de elegir el once inicial por el buen momento de muchos futbolistas yha indicado que "tengo un problema y seguro que seré injusto con alguno. Ramón Folch está jugando muy bien y arriesgó después de la lesión. Iván Sánchez tuvo que jugar de mediocentro y estuvo a un gran nivel frente al Almería. Manuel Sánchez estuvo brillante en Cádiz. Tengo un lío con los centrales. Seguro que alguno se enfada porque no juega, es normal, son humanos, pero todas las decisiones que tomamos es para ganar".

El técnico del Elche está contento con la evolución que está protagonizando su equipo. "Venimos diciendo desde principio de año que, a pesar de no tener tantos futbolistas, tenemos un equipo bueno, que iba a funcionar y que está evolucionando con y sin balón. Estamos defiendo bien, hemos crecido con el balón y a través de que muchos jugadores han evolucionado a la vez y eso repercute en beneficio del grupo".

Cambio de objetivo

El preparador burgales sabe que si sigue su buena línea va a tener complicado mantener el mensaje de que el objetivo es la permanencia. "Cada vez que vayamos ganando, si somos capaces de alejarnos del descenso, no podremos mantener el objetivo, pero lo vamos a marcar nosotros, no nadie de fuera. Llevamos 28 puntos, nos faltan 22 y si conseguimos muchos en pocas jornadas, seremos los primeros en soltar todo y nos vamos a divertir". No obstante, recordó que la "la última vez que tuvimos una desgracia sumamos un punto de nueve. Estamos en una categoría jodida y complicada. Cuando cambias el objetivo y no lo sujetas puede ser un problema. Pero no podemos cambiar la realidad. Tenemos que aprovechar este momento. Entrenamos como animales, con un nivel altísimo con balón, ajustando en defensa, duros en los duelo...".

Pacheta también se ha referido a la baja por lesión de Claudio Medina y a los planes para el mercado de invierno, en el que suspira sobre todo por un delantero y, si es posible, por un central. "Claro que trastoca los planes la baja de Claudio. Es una pena porque estaba jugando bien y estaba donde queríamos. Es una posición a tener en cuenta porque tenemos pocos efectivos". Sin embargo, no está tan preocupado en la posición de central: "Manuel Sánchez puede jugar ahí y lo ha hecho muy bien. Tenemos a tres más Danilo, que ha hecho lo que necesitábamos. Puede ser que busquemos algo, pero no me obsesiona". En los que sí estaría preocupado es en las posibles salidas que no puede manejar. "Me preocupa que alguno quiera marcharse o que venga algún club y compre a alguno de nuestros futbolistas. Hay que tener mucho cuidado porque cuando las cosas van bien y tenemos un vestuario con buena salud como el nuestro puede ser un problema".

Por último, respecto a la afición y la buena entrada que se espera en el partido del domingo por la fiesta solidaria que ha organizado el club y la Federación de Peñas, con recogida de juguetes y alimentos y con promoción de entradas más económicas a disposición de los abonados, Pacheta ha cometado que "Cuanto más gente seamos mejor. Los 9.500 que vienen cada partido saben los que somos y la temperatura que se respira en el Martínez Valero. Lo importante es que nuestra afición sabe distinguir y apoyar cuando los jugadores lo necesitan. Se la ilusión que hay en la calle. Noto el cariño, pero no hay que olvidar que estamos aqui por lo que hemos hecho y por que hemos sabido estar cuando nos han venido mal dadas.