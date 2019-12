Vuelta a los entrenamientos con la plantilla dividida en dos

Los futbolistas del Elche CF han vuelto este martes a los entrenamientos después de disfrutar ayer lunes de jornada de descanso. Como es habitual en la primera sesión de trabajo de la semana Pacheta ha dividido la plantilla en dos. Los jugadores que fueron titulares en Cádiz y tuvieron más minutos han llevado a cabo ejercicios de recuperación en el gimnasio, mientras que los suplentes y lo que no jugaron se han desplazado hasta el polideportivo de Altabix y han entrenado de forma más intensa.

Andoni López y Nuke Mfulu, quienes disputaron los últimos minutos en el Ramón de Carranza, han estado presentes con los suplentes. Mientras que Claudio Medina no ha entrenado y está pendiente de las pruebas de los problemas que tiene en la planta del pie.

Gonzalo Verdú y Fidel, con precaución

Gonzalo Verdú y Fidel, que no viajaron a Cádiz, el primero por sanción y el segundo por las molestias que arrastraba en el aductor, también se han ejercitado con los suplentes, pero lo han hecho con precaución para no cargar mucho. Tanto el central cartagenero, quien arrastra molestias en la rodilla, como el extremo onubense no han participado en el último ejercicio de disparos a puerta con sprintnes que ha sido más intenso.

En la sesión de trabajo han estado presentes el director deportivo, Nico Rodríguez, y su ayudante en la comisión deportiva Dani Carmona. El buen ambiente y la alegría por el buen momento del equipo ha sido la nota dominante del entrenamiento.