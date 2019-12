Pacheta: «Nos estamos graduando en la categoría»

El técnico inisite en que «nos quedan 22 puntos para el primer objetivo».

El entrenador del Elche, José Rojo «Pacheta» rebosaba felicidad al final del encuentro por la gran imagen que dio su equipo en un estadio tan complicado como el Ramón de Carranza y ante el líder. «Es nuestro primer empate a cero de toda la temporada y eso también me dice cosas. Nos estamos graduando en esta categoría. Competimos muy bien, tuvimos mucha precisión en los pases y demostramos que tenemos mucha personalidad», comentó.



El preparador franjiverde recordó que «tuvimos ocasiones para ponernos por delante en el marcador», pero, al mismo tiempo, también admitió que «pudimos perder al final». El técnico burgalés aseguró que, aunque hubieran cosechado una derrota, « no habría cambiado mi análisis» porque «hicimos un partido fantástico contra el líder destacado de la categoría, que solo sólo había concedido un empate en los ocho encuentros anteriores que había jugada en casa».

Pacheta reconoció que sufrieron «en los últimos minutos», pero recordó que «el Cádiz es el líder por algo. Ha sido un partido de una exigencia terrible. Poco a poco vas cayendo al final e hicimos los cambios para refrescar el equipo y también se te caen (lesión de Claudio Medina». El técnico del Elche no escatimo elogios hacia sus futbolistas: «Estos jugadores se merecen todo. No es fácil hacer un partido como el que hemos hecho contra el mejor rival de Segunda División», destacó en la sala de Prensa del estadio Ramón de Carranza.



Otras de las cosas que valoró el preparador franjiverde fue el hecho de que su equipo acumula ya seis encuentros de forma consecutiva sin perder en los que ha sumado once puntos de 18 posibles. «Sin duda que eso supone que estamos en plena progresión. La conclusión que se puede sacar de este tipo de partidos son las sensaciones que nos dejan de cara al futuro», y volvió a insistir en que el objetivo del Elche es la permanencia. « Por más que sumes ahora, no vamos a conseguir nada hasta mayo. Nos quedan 22 puntos para conseguir los 50 del primer objetivo. No me van a sacar de ahí», aunque señaló que «sumar es fantástico».



Pacheta explicó los motivos que le habían llevado a situar al mediocentro Manuel Sánchez como sustituto del sancionado Gonzalo Verdú en el centro de la defensa, a pesar de tener un central específico como es el paraguayo Danilo Ortíz. «Siempre he creído en Manolo. Puede jugar de central sin ningún tipo de problema. Curiosamente, es la primera vez que juega en ese puesto conmigo, pero ha entrenado mucho y no es una posición extraña para él. Es un futbolista duro y que tiene buen golpeo. Son decisiones que tiene que tomar en situaciones concretas», concluyó el técnico del Elche.