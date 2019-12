Pacheta: "Bragarnik me ha trasmitido absoluta confianza y seguridad en mi trabajo"

El entrenador del Elche CF José Rojo "Pacheta" ha señalado este viernes, que ya ha tenido la oportunidad de dialogar con el nuevo dueño del club ilicitano Christian Bragarnik y que le ha transmitido "un mensaje de absoluta tranquilidad, normalidad y respeto". Por tanto, el técnico franjiverde ha indicado que "a partir de ahí vamos a seguir trabajando y peleando. Cambia la propiedad, pero sigue siendo el mismo club. Me ha trasmitido absoluta confianza y seguridad en mi trabajo".

Sobre lo no ha hablado todavía el preparador burgalés es de los posibles fichajes que puedan llegar en el mercado de invierno para reforzar la plantilla. "De esos temas no hemos hablado aún, pero creo que irá todo consensuado porque son gente de fútbol y hablan de cuestiones que solo la gente de fútbol pueden llegar a ellas. El trato está siendo muy agradable".

A pesar de ello, Pacheta avisa que hay que "llevar cuidado" en no revolucionar el equipo. "Es lo que vamos a buscar. Hay que tener cuidado porque los futbolistas que tenemos se han ganado una confianza. Estamos orgullosos de lo que tenemos, de su rendimiento y del nivel que ha ido mejorando". El entrenador del Elche no cree que haya "más de uno, dos o tres movimientos". "Me gusta que los jugadores se sientan partícipes y tener una plantilla corta porque el jugador 21-22-23, 24 o 25 apenas juega 60 o 100 minutos en toda la temporada. Para ello, prefiero tener canteranos para completar los entrenamientos como estamos haciendo ahora". El técnico no se ha pronunciado sobre las posiciones a reforzar, aunque ha reconocido que hay un par de posiciones (central y delantero) en las que le vendría bien algún futbolistas.

El preparador burgalés no está preocupado porque todo el ruido externo sobre el cambio de propietario del Elche pueda afectar al vestuario. "Con lo que les han dicho esta mañana y lo que les he intentado transmitir yo, no deben tener esa preocupación. Todos debemos tener las inquietudes ante una noticia como esta, pero cuando la nueva propiedad muestra los deseos que ha dicho, debemos estar tranquilos. Con la plantilla se puede hace uno o dos detalles, pero no queremos hacer excesivos cambios. Si se puede mejorar, se va a hacer. No hay que tocar demasiado, estoy contento con lo que hay y cuando una cosa va bien, hay que tener mucho cuidado con lo que tocas".

A pesar de que Bragarnik es agente de jugadores, Pacheta espera que los fichajes sigan siendo una cuestión consensuada en la que continúe teniendo un importante peso específico. "No creo que vamos a perder que todo sea consensuado. Yo no impongo por Real Decreto, sé que es un agente de futbolistas y técnicos, pero las conversaciones han sido muy agradables porque dominan el fútbol. No va a venir un futbolista que ellos no quieran y yo no quiera. No tengo ni idea de dónde pueden venir. Pero seguro que son consensuados. Saben que así es como mejor funcionan las cosas. Yo intento pedir jugadores con unas determinadas características y luego, entre todos consensuamos".

En los que sí ha sido tajante el técnico del Elche es en que no va a permitir que porque lleguen algunos refuerzos se cambie de objetivo y se le exija luchar por el ascenso. "Si me exigen un cambio de objetivo por dos fichajes, no lo voy a admitir. A mí ya me han cambiado el objetivo dos veces en Segunda B. Cuando cambias la ilusión por obligatoriedad, se baja el telón. Si cambias el objetivo a mitad de temporada, nos estamos equivocando de pies a cabeza", aunque matizó que "con eso no quiero rechazar los posibles objetivos que puedan llegar. Si vienen, lo vamos a admitir muy bien".