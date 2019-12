Expresidentes del club lamentan que pase a estar controlado lejos de Elche

El histórico cambio de rumbo en la propiedad del Elche CF puso ayer de acuerdo a la mayoría de expresidentes y anteriores dirigentes de la entidad consultados por este diario, que coinciden en lamentar que, por primera vez en su historia, el club franjiverde pase a estar controlado por personas ajenas a la ciudad ilicitana; en concreto por el agente e inversor argentino Christian Bragarnik.

Del mismo modo, exdirectivos como Juan Serrano, Francisco Borja, Andrés Alonso, Manuel Martínez Valero y Diego García confían en que el desembarco de Bragarnik -desconocido para la mayor parte de ellos- sirva para mejorar la capacidad económica del club y, por ende, el potencial del equipo en sus aspiraciones de volver a la máxima categoría del fútbol español, en la que no milita desde el traumático descenso administrativo en el verano de 2013.

JUAN SERRANO. Expresidente

«Es lícito, pero hubiera preferido que el Elche continuara en manos de la sociedad ilicitana»

«Me hubiera gustado que el Elche siguiese en manos de la sociedad ilicitana. La venta es lícita, aunque en otra época también tuvimos gente interesada y no lo hicimos», declaró el que fuera presidente durante dos etapas, primero en la temporada 2002-03 y 15 años después en la 2015-16.

«Es gente de fútbol, creo que va a ir a mejor y lo que querrá es llevar al Elche a Primera División. Cuanto mejor le vaya a Christian Bragarnik, mejor le irá al Elche», añadió Juan Serrano

FRANCISCO BORJA. Expresidente

«Me parece mal que se reduzca el capital y el valor de las acciones pase a ser insignificante»

ANDRÉS ALONSO. Expresidente

Presidente del Elche en la campaña 2000-01, Borja mantiene que «si la venta supone el bien del Elche y su mejoría a nivel institucional y deportivo me alegraré. Lo que me parece mal, aunque es legal, es que se hagan reducciones de capital y que la gente que ha puesto dinero anteriormente vea con el valor de sus acciones sea ahora insignificante. Se tendrían que haber hecho ampliaciones continuas para que se respetase el dinero que cada uno ha puesto». Sobre la figura del nuevo propietario, asegura que no le conoce, pero recuerda que «hay casos en el fútbol español que han salido mal con inversores extranjeros, pero parece ser que esta persona es un entendido de fútbol y tiene la oportunidad de traer buenos jugadores. Lo que me gustaría es que tratase a la afición del Elche como se merece y no sea un negocio más».

«Ojalá sirva para llevar al Elche a Primera. Se dice que Bragarnik es una potencia del fútbol»

MANUEL MARTÍNEZ. Exdirectivo

«Si es para bien, me parecerá estupendo y ojalá sirva para llevar al Elche a Primera División», destacó ayer Andrés Alonso Coves, máximo mandatario franjiverde en 2001, que tampoco quiso ir más allá sobre el nuevo propietario de origen argentino. «No puedo opinar porque no lo conozco, pero según las informaciones dicen que es una potencia en el mundo del fútbol».

«Preferiría que el club siguiese en manos de gente de Elche»

DIEGO GARCÍA JUAN. Expresidente

Manuel Martínez Pomares, exdirectivo e hijo del mítico expresidente que presta su nombre al estadio del Elche coincide con la mayoría al señalar que «preferiría que el club siguiese en manos de gente de Elche», al tiempo que reconoce que no conoce a Bragarnik y, por consiguiente, prefiere no opinar sobre el representante de Score Club 2019 SL.

«Era un paso inevitable porque nadie quería apostar»

El alcalde confía en una nueva etapa de «estabilidad y éxitos»

Diego García fue el último prepresidente saliente. Sacó adelante el concurso de acreedores y defendió los númerosos conflictos judiciales. Un club de fútbol es una convinación de decisiones sentimentales y empresariales. Desde el sentimiento a todos nos hubiera gustado que el Elche siguiera en manos de ilicitanos, pero era un paso inevitable porque no había empresarios que apostaran. Es un paso importante en la trayectoria del Elche que provoca tristeza, pero, a su vez, alegría porque se trata de un grupo que puede ayudar a dar un salto de calidad. Cuando una persona invierte en el club hay que apoyarle sea de Elche o de fuera».

«Todo lo que acontezca al Elche CF es de interés del Ayuntamiento y mío como alcalde», indicó ayer el primer edil ilicitano Carlos González. «Deseamos que esta operación mercantil que, de facto, supone que la propiedad del club quede en manos de un fondo de inversión extranjero, resulte positiva para el Elche CF y que ello se traduzca en estabilidad económica y en los éxitos deportivos que anhela la afición».

González añadió que desea «lo mejor para una entidad que pese a que es una Sociedad Anónima Deportiva, es el club que representa a nuestra ciudad desde casi hace un siglo y que despierta la pasión por el futbol de miles de aficionados de todas las edades, en Elche y fuera de Elche». «Por ello», insistió el primer edil, «solo puedo desear que esta operación sea buena para el club, y por tanto, lo será para la afición y para la ciudad. El Ayuntamiento no subvenciona al Elche. Somos accionistas muy minoritarios, pero no hay ninguna subvención al tratarse de una mercantil».