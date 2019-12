El Elche frena la euforia

Pacheta y sus futbolistas insisten en centrarse en la permanencia e ir partido a partido.

La victoria del pasado domingo frente al Racing de Santander y ver al Elche en la séptima posición de la clasificación, con los mismos puntos que el sexto, y que no se haya metido en los puestos de «play-off» de ascenso a Primera División ha levantado la ilusión de la afición, que ya sueña con metas mayores.

A falta de tres partidos para la conclusión de la primera vuelta de la Liga, los franjiverdes suman 27 puntos, más de la mitad de los teóricamente necesarios para certificar la salvación. Además, el conjunto ilicitano suma tres puntos de los que obtuvo la temporada pasada en la primera parte de la competición y tiene una ventaja de diez sobre las posiciones de descenso.

Todo ello, junto a las buenas sensaciones que mostró el equipo de Pacheta frente a los cántabros permiten ser optimista y que la posibilidad de luchar por el ascenso no sea una utopía.

Sin embargo, en el vestuario del Elche quiere frenar la euforia y tanto el técnico como los futbolistas advierten de que no se pueden desviar del camino y que el único objetivo sigue siendo la permanencia y no se puede pensar más allá del partido a partido porque la Liga en Segunda División es muy traicionera, como ya se demostró la temporada del descenso a Segunda B.



Pacheta mira hacia abajo

«Los objetivos por arriba se consiguen en mayo, así que tranquilidad y debemos tener cuidado hacia donde miramos. Yo voy a seguir mirando hacia abajo», comentó el técnico franjiverde al final del choque frente a los santanderinos.

A pesar de ello, Pacheta señaló que «mirar hacia abajo no significa que no tenga ambición. Soy una persona y lo demuestro con hechos. Me fui tres años lejos de mi familia (Polonia y Tailandia) para seguir persiguiendo sueños. No creo que haya nadie que sea capaz de decirme que no soy ambicioso». Pero tiene claro que «lo primero es conseguir un objetivo vital para el club como es la permanencia. Esa responsabilidad es lo que me lleva a mandar este mensaje. No hay que volverse locos. Cuando aseguremos la salvación iremos donde haga falta, pero vamos despacio».

El preparador burgalés también sueña, «lo que tenga que llegar, llegará, pero llega desde el día a día. Como obliguemos a algo para lo que no estamos preparados y perdamos esta ilusión, nos vamos a equivocar». Pacheta lo justifica con los miedos que todavía ve en su equipo para soltarse. «Cuando metimos el segundo gol al Racing, no fuimos capaces de ir a por el tercero porque queríamos asegurar la victoria. Como cojamos tranquilidad y empecemos a vernos con la alegría de poder fallar se verá otra cosa. Pero es un proceso que lleva su tiempo y no es ahora».

El técnico recordó que «el Elche que bajó a Segunda B tenía 42 puntos en la jornada 32 y eso me martillea. Cuando tengamos la permanencia en la mano, yo seré el primero en soltar todo. Mientras tanto, hay que mirar hacia abajo porque, si no lo hacemos, rápido te ponen en tu sitio».



Mantener la misma idea

El delantero Yacine Qasmi, que marcó su sexto gol de la temporada y ha igualado a Fidel como máximo artillero del equipo se pronunció en términos similares: «Tenemos los pies en el suelo y si miramos más allá del objetivo, tropezaremos. Trabajarnos para intentar alejarnos los máximo de los puestos de descenso y acercarnos a los de arriba. Pero venimos diciendo desde hace mucho tiempo que hay que ir partido a partido. Es lo que nos ha llevado a estar a diez puntos del descenso».

El atacante franco-marroquí ya piensa en dar la campanada el próximo domingo (21 horas), en el Ramón de Carranza frente al líder Cádiz. «Estamos en un buen momento y queremos alargarlo lo máximo posible. El Cádiz sale de una derrota y tendrá más ganas para revertir la situación», señaló Yacine.