"Ante el Racing es el partido de la ilusión y de alcanzar media permanencia"

El entrenador del Elche José Rojo, Pacheta, ha hecho este viernes una llamada a la prudencia sobre los objetivos del conjunto franjiverde de cara al partido del domingo (18.00) ante el Racing en el Martínez Valero "porque si a este equipo le obligan a estar entre los primeros y ascender, vamos a saltar por el aire".

El técnico burgalés ha recalcado que el duelo ante el cuadro cántabro "es un partido trampa, que debe ser el de la ilusión para alcanzar los 27 puntos, que es más de la mitad de la permanencia" en LaLiga Smartbank.

"Cuando creamos que somos de otro nivel, no sabremos administrar los momentos de crisis, que van a llegar y nos iremos a la mierda", ha precisado Pacheta, que ha insistido en que "la ilusión, la ambición y la ira son maravillosas bajo control, pero si se descontrolan, son terribles.

El preparador franjiverde no ha querido pronunciarse sobre las negociaciones en marcha del máximo accionista y expresidente, José Sepulcre, para la venta del Elche por considerar que todo su esfuerzo se concentra en cómo ganar el domingo al Racing.

"No me voy a desgastar en ello; todas esas decisiones no dependen de mí, pero lo que sí depende de mí es ser estable y que el equipo compita con fuerza y energía", ha destacado.

"Cuando lleguen esas situaciones, las afrontaremos con normalidad y sensatez, pero intento aislarme yo y el cuerpo técnico de los rumores y el ruido externo", ha indicado sobre la posibilidad de que un cambio de propiedad en el club pudiera afectar a su continuidad en el banquillo ilicitano.

En este punto ha vuelto a recordar que siente el cariño de la afición franjiverde desde el primer día que llegó a la entidad. "Estoy feliz y lo que tenga que ser, será".

Después del frustrante empate a tres de la pasada jornada en Málaga cuando el Elche ganaba 1-3 en el minuto 81, Pacheta ha admitido que su equipo debe aprender "a manejar" esas situaciones en las que se pone por delante, como ya ha ocurrido en otros partidos anteriores, pero no ha sabido asegurarse la victoria.

En todo caso, resalta que debe tener "cuidado" para no "machacar excesivamente" los errores de los suyos "para no meterme en un charco que le haga daño al jugador".

"Esos diez minutos tantos nos hacen mucho daño, pero no hay que olvidar que no es fácil sujetar a un equipo desbocado en La Rosaleda, donde 15.000 personas en el campo empujan mucho y te vuelcan", ha añadido.

Pacheta durante un entrenamiento del Elche en el campo de Altabix. Antonio Amorós

Con los 20 jugadores de la plantilla disponibles, una vez superadas las molestias de Fidel, el entrenador admite que prepara cambios para el partido ante el equipo de su amigo Cristóbal Parralo como puede ser la vuelta a la titularidad del ariete Yacine Qasmi.

"Estoy muy feliz con estos jugadores y tengo un vestuario honesto, alegre y feliz", ha subrayado. "No tengo ninguna prisa por que llegue el mercado de invierno y yo estoy feliz si sigo con estos mismos hasta el 30 de junio porque dominan el modelo, la gente está contenta y todo controlado".

Pacheta reconoce que el delantero catalán Pere Milla "no está disfrutando" y sigue buscando su mejor momento de forma, mientras que asegura que no mira la edad del delantero Nino, de 39 años, a la hora de contar con él.

"Veo un Nino líder y para adelante con él; cuando le vea cansado, ya tomaremos alguna decisión".