Nino: "Estoy con mucha ilusión sin pensar si me queda un año o cinco"

El capitán del Elche CF, Juan Francisco Martínez Modesto "Nino", ha comentado este jueves que el equipo ilicitano se encuentra "en buena situación" y ha señalado que hay que dar valor a lo que está haciendo el conjunto franjiverde, que se encuentra en una posición cómoda en la clasificación a dos puntos de los puestos de "play-off" de ascenso y con ocho de ventaja sobre el descenso. "Hay que valorar que somo el quinto equipo con menor presupuesto para su plantilla y nos estamos enfrentando a rivales con un gran potencial. Estamos compitiendo y estamos haciendo un gran trabajo. Todos queremos más, pero lo que debemos hacer es seguir trabajando igual, continuar todos de la mano e intentar ganar partidos".

El goleador franjiverde ha reconocido que el empate en Málaga, después de ir ganando 1-3, dejó "un sabor agridulce" porque "en muchos momentos lo vimos ganado", pero quiere quedarse con "las cosas positivas". "El equipo va creciendo, cada vez está mejor y con una confianza brutal. Estamos compitiendo muy bien contra grandes rivales y eso es lo que hay que valorar", ha insistido.

Nino no se ha querido pronunciar si el Elche está superando las expectativas que tenía a principio de temporada. "Al final de la temporada veremos si hemos cumplido o no. A día de hoy, lo que sabemos es que somos un equipo comprometido, del que no se puede dudar en el que todos los futbolistas damos el máximo, independientemente de que las cosas puedan salir mejor o peor, y todavía tenemos margen de mejora".

El delantero del conjunto ilicitano no quiere obsesionarse con batir el récord que le falta como máximo goleador del club, a pesar de que está a solo uno de los 130 que marcó Pierita en los años 50. "Todo llegará a su tiempo. Yo sigo mi trabajo, entrenando e intentando dar los máximo. Trabajo como el primer día y ya vendrán los objetivos personales. Sería bonito superar esa cifra, pero yo estoy centrado en trabajar y entrenar para intentar jugar todos los partidos".

En ese sentido, Nino está jugando esta temporada más que la campaña pasada cuando era utilizado por Pacheta como revulsivo. El futbolista almeriense no se atreve a decir si está mejor o no que el año pasado. "Al final, esto es fútbol y no sabría lo que decir. Nino está con la misma ilusión y viviendo la realidad del día a día sin pensar si me queda un año de carrera o cinco. Lo que quiero es vivirlo al máximo. Lo que me gano es porque nadie me lo regala. Tenemos un entrenamiento muy exigente. Me encuentro bien y siempre que salgo al campo trato de dar lo máximo. Luego puede haber momentos en los que no estás mejor físicamente o tienes problemas de mentalidad o concentración. Pero no pienso más allá del día a día". El capitán del Elche tampoco sabe las temporadas que va a seguir en activo. "Yo llevo mi película, vengo cada día a entrenar con ilusión e intentar aportar cosas al equipo. Como siempre he dicho, al final de cada temporada analizará la situación y dediciré".

Por último, sobre los cambios que se pueden producir en el club y la posible venta de las acciones de Sepulcre al inversor argentino Christian Bragarnik, Nino asegura que la plantilla está al margen y no está descentrada por lo que pueda pasar. "Mi única misión es entrenar y el partido del domingo, independientemente de lo que pueda suceder. No me caliento la cabeza por eso. El día que pase ya lo valoraremos. Conozco a Bragarnik por las noticias que han salido en la Prensa, pero personalmente no lo conozco. El equipo está ilusionado con los nuesto, el vestuario está totalmente hermético pensando en los nuesto y muy tranquilo. Estas cosas no nos van a afectar".