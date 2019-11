Dani Calvo: "Hubiéramos firmado estar tan cerca del play-off a estas alturas"

El defensa del Elche CF Dani Calvo ha asegurado este miércoles que hubiera firmado a principio de temporada llegar a estas alturas del campeonato en la posición en la que se encuentra el conjunto ilicitano, a solo dos puntos de la zona de promoción de ascenso a Primera División. "Estamos bien, todos hubiéramos firmado estar cerca del play-off y con una ventaja amplia sobre el descenso", ha señalado el futbolsita oscense, quien ha precisado que pese a su desahogada situación el vestuario mantiene "los pies en el suelo".

En este sentido, el central franjiverde ha destacado la importancia del partido del próximo domingo (18.30 horas), en el estadio Martínez Valero ante el Racing de Santander para sumar tres puntos "que nos den tranquilidad con la zona de abajo y ambición y hambre para mirar arriba". Dani Calvo confía en que el Elche haya aprendido de la "decepción" del pasado domingo en Málaga (3-3), donde dejó escapar dos goles de ventaja, y deseó que el equipo se muestre "más contundente".

El defensa del conjunto ilicitano ha avisado del potencial ofensivo del Racing, aunque tiene plena confianza en que si el Elche es "sólido y fuerte defensivamente" y "mueve el balón con velocidad" tendrá muchas opciones de ganar su partido. El central admite admite el déficit en los goles recibidos por el Elche y ha advertido de que si un equipo quiere hacer algo importante en la competición tiene que rebajar esas cifras.

A nivel personal, el jugador oscense, que llegó al club en el pasado mercado de invierno y está a punto de cumplir un año en el club ilicitano, asegura que se encuentra en una línea "ascendente" de juego y con la confianza del entrenador, José Rojo 'Pacheta'.

Dani Calvo también ha elogiado a su compañero Nino, al que ve jugando pese a su edad "dos o tres años más" y ha señalado que dentro de la plantilla estar al margen de los movimientos para la posible venta del club por parte del máximo accionista, José Sepulcre, al inversor argentino Christian Bragarnik. "Sabemos que hay negociaciones y lo que sea, sea. Ellos sabrán lo que es mejor para el Elche. Lo más importante son los puntos ante el Racing", confesó el jugador, quien confió en que su equipo mantenga la "efectividad" ofensiva que he demostrado en las últimas jornadas en las que ha marcado once goles en las últimas cuatro jornadas, los mismos que anotó en los primeros once encuentros de Liga.