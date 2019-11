Pacheta: «Tuvimos diez minutos tontos y nos faltó contundencia»

«No debemos olvidar quienes somos y si pensamos en cosas como el play-off nos equivocaremos».

Pacheta tenía sensaciones encontradas al final del encuentro. El técnico del Elche intentó destacar las virtudes que mostró su equipos, que fueron muchas, pero, al mismo, tiempo estaba enrabietado por dejar escapar una victoria que tuvieron en la mano.

«Lo que nos cuesta conseguir en 70 minutos, lo hemos... no diría desperdiciado porque el Málaga ha estado muy efectivo e intenso. Ya dijimos que es un gigante que no está bien», comentó el preparador burgalés a la vez que lamentó que «se nos han ido dos puntos. Hemos tenido diez minutos tontos en los que no hemos estado contundentes». Pero quiso destacar que «hemos hecho un partido muy bueno. El Elche que se ha visto en este estadio con un ambiente maravilloso ha sido de mucho nivel. Estamos jodidos, pero hay que poner en valor lo que hemos hecho y los 24 puntos que llevamos», comentó.

El entrenador del Elche es consciente de que «lo que suman son los puntos», pero volvió a insistir en que «lo que también suma es el modelo de juego y la creencia de jugador. El fútbol tiene premio de muchas maneras».

Pacheta señaló que «tengo la sensación de que se van dos puntos», pero recordó que pudo ser peor porque «en el minuto 90, estoy rezando para que acabe el partido». A pesar de ello, quiso ver el lado positivo el empate. «El punto mañana va a ser de oro. Todos tenemos que aprender de este partido, pero fue de mucho nivel. Es muy difícil sujetar a un Málaga desbocado. Tiene muy buenos futbolistas y una afición que aprieta. Eso transmite energía. Debemos poner en valor la dinámica que llevamos. No debemos olvidar quienes somos, ni pensar en cosas como el play-off porque nos equivocaremos», advirtió.

El técnico franjiverde consideró que tras el encuentro en La Rosaleda «debemos salir reforzados y el mensaje de lo que hemos hecho debe calar en los jugadores. Hicimos más minutos buenos que malos y debemos alargarlos, pero el rival también juega. A partir del lunes, el gran mensaje es el gran partido que hemos hecho. En muchos momentos damos sensación de equipo grande y hacemos muchas coas bien. La afición ha visto un partido bonito, pero se van dolidos por el resultado», lamentó.

El preparador del conjunto ilicitano quiso destacar el buen mes de noviembre que ha hecho el Elche. «Hemos ganado dos partidos y empatado dos. Nos ha pasado como en febrero del año pasado que daba miedo y el equipo se vino arriba. Este es el camino. A todos nos duele que nos empaten tras un 1-3. Debemos aprender, pero se hace mucho mejor con 24 puntos. Nuestro objetivo son los 50, que nadie lo olvide», volvió a advertir.