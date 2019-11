Claudio Medina: "En los últimos partidos se está viendo un gran Elche"

Claudio Medina, que fue la soprensa en el once inicial que presentó el Elche CF en el estadio de La Rosaleda frente al Málaga reconoce que el empate en tierras andaluces les dejó "un sabor un poco agridulce". Hicimos un partidazo y en los últimos encuentros se está viendo a un Elche con sensaciones muy positivas. El equipo puede plantarle cara y ganar a cualquiera, pero volvimos con la sensación de que dejamos escapar dos puntos".

El delantero leonés recuerda que "esto es Segunda División y si perdonas y bajas el nivel los rivales te castigan. Y más contra un gran equipo como el Málaga y en un estadio como La Rosaleda. A todo se le puede sacar lectura positiva o negativa y, ahora, hay que intentar hacer bueno el punto el próximo domingo en casa frente al Racing".

Claudio Medina también reconoce que al conjunto ilicitano le está faltando "cerrar los partidos". Pero destaca que "a ver qué otro equipo de Segunda es capaz de ponerse 1-3 en Málaga. Ellos, con el empuje de la grada, se vinieron arriba y no tenían nada que perder. El penalti del 2-3 nos condenó, pero estamos contentos porque el equipo demostró que está a un gran nivel en los últimos encuentros. Esa es la línea que tenemos que continuar y seguir trabajando".

El atacante franjiverde valora positivamente el mes de noviembre del Elche en el que ha conseguido dos victorias y dos empates y no ha perdido ningún partido. "Está siendo un buen mes y hay que intentar prolongar esta dinámica. En Segunda todo puede pasar. Va un equipo de abajo al campo de uno de arriba y gana. Si te relajas, cualquier rival te puede pintar la cara. Volvimos de Málaga un poco cabreados porque somos muy ambiciosos, pero hay que hacer bueno este punto sumando los tres en la próxima jornada".

Claudio Medina ha sido titular en los dos últimos envites y asegura que eso le produce "mucha ilusión". "Estoy orgulloso de pertenecer al Elche y de ayudar lo máximo posible al equipo, que creo que lo estoy haciendo. El míster me pondrá o no me pondrá, pero los minutos que juegue, voy a darlo todo. A pesar de que en los dos partidos que he sido titular el equipo ha empatado, creo que hemos hecho dos buenos encuentros".