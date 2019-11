El Elche deja escapar un 1-3

El Elche CF dejó escapar una gran oportunidad de dar un salto hacia el "play-off" de ascenso tras empatar (3-3) en Málaga cuando iba ganando en La Rosaleda de Málaga cuando faltaban diez minutos para finalizar los encuentros.



Los franjiverdes supieron marcar en momentos claves del encuentro y parecía que tenían ganado en el encuentro, pero en la recta final los malagueños, que hicieron méritos para sumar al menos un punto, encontraron su premio.



Pacheta apostó por Manuel Sánchez y Gonzalo Villar y relegó a Ramón Folch y a Iván Sánchez. La sorpresa en el once inicial fue Claudio Medina que se mantuvo en el once inicial y Yacine fue suplente.



El primer tiempo fue vertiginoso. El Málaga llevó más la iniciativa y el control del juego, pero se encontró con un Elche efectivo. A pesar del dominio, los malagueños tuvieron llegadas más que ocasiones. En el minuto 20, un centro de Juankar se paseó sin encontró en el marcador. En el 21, Manuel Sánchez abrió un balón perfecto a la banda derecha donde Josan controló de manera exquisita, se marchó en velocidad de Mikel Villanueva, se internó en el área y Munir le hizo penalti. Fidel no desaprovechó la ocasión y marcó su cuarta pena máxima de la temporada (0-1).







El segundo zarpazo franjiverde llegó solo tres minutos después. De nuevo Josan puso un buen balón desde la derecha, Claudio Medina no llega en primera instancia y Fidel a la media vuelta marca el segundo (0-2).



Los malagueños quedaron aturdidos con los dos picotazos ilicitanos. Incluso Gonzalo Villar, en un disparo que tocó un defensa y se fue a corner, y Claudio Medina con un lanzamiento a la media vuelta que se fue alto, pudieron ampliar en el marcador.



Los andaluces tuvieron un arreón en el final de la primera parte. Dani Pacheco, en el minuto 39, aprovechó varios rechaces y enganchó un disparo que se coló ajustado al poste de la meta de Egdar Badia (1-2). Nino tuvo el 1-3 en la prolongación, pero el balón dio en Mikel Villanueva y salió alto. Al descanso se llegó con ventaja franjiverde en el marcador después de 45 minutos de fútbol abierto y sin corsé.



En el segundo tiempo, el Málaga salió apretando y Edgar Badia evitó el empate con dos grandes paradas a remates de Juanpi y de Sadiku. Cuando peor lo estaba pasando el Elche un gran centro de Josan lo remató de cabeza Gonzalo Villar (1-3).





El partido parecía que estaba encarrilado para el conjunto de Pacheta, pero un penalti insulso de Gonzalo Villar sobre Juankar, que transformó Sadiku, permitió a los locales meterse en el partido (2-3 m. 77). Y dos minutos después, un centro de Mikel Villanueva desde la banda derecha lo remató de cabeza Antoñín estableciendo el empate (3-3).





Al fina reparto de puntos, que fue lo más justo, pero los franjiverdes dejaron escapar una gran oportunidad.





FICHA TÉCNICA:

MÁLAGA: Munir, Cifu, Luis Hernández, Luis Muñoz, Mikel Villanueva, Keidi Baré, Dani Pacheco, Antoñín, Juanpi (Renato Silva, m. 67) y Sadiku.

ELCHE: Edgar Badia, Óscar Gil, Gonzalo Villar, Dani Calvo, Juan Cruz, Manuel Sánchez, Gonzalo Villar, Josan (Pere Milla, m. 67), Fidel ( m. 52), Nino y Claudio Medina (Yacine, m. 79).

GOLES: 0-1 m. 23, Fidel, de penalti. 0-2 m. 27, Fidel. 1-2 m. 39, Dani Pacheco. 1-3 m. 64, Gonzalo Villar. 2-3 m. 77, Sadiku, de penalti. 3-3 m. Antoñín (m. 80)

ÁRBITRO: Moreno Aragón, del colegio madrileño. Mostró tarjetas amarillas a Dani Pacheto (m. 12), Luis Muñoz (m. 16), Gonzalo Villar (m. 25), Juan Cruz (m. 40), Luis Hernández (m. 47), Claudio Medina (m. 61), Óscar Gil (m. 74) y a Pere Milla (m. 82)