Verdú: «Si pensamos en otra cosa que no sea la salvación, no nos irá bien»

El segundo capitán entiende que la afición esté ilusionada.

Gonzalo Verdú admitió que el Elche está en uno de los mejores momentos de la temporada, pero el segundo capitán franjiverde avisa que el conjunto ilicitano tiene margen de mejora y, también cosas que corregir.

«Siempre he dicho que la gran noticia es que estando bien, tenemos mucho margen de mejora. Estamos en un buen momento, pero hay cosas que mejorar como son que no se nos escapen las victorias cuando nos adelantamos en el marcador, como sucedió frente al Almería», comentó el central. El futbolista cartagenero recordó que en las dos últimas temporadas se ha visto a un Elche que ha ido a más en las segundas vueltas, pero advirtió que «queda mucho por delante. Si hemos llegado a esta situación es porque tenemos claro el objetivo principal. Si pensamos en otra cosa que no sea la permanencia, posiblemente no nos irá todo tan bien. Debemos pensar en ampliar la ventaja con el descenso».

Al defensa franjiverde le gusta que la afición esté ilusionada con hacer cosas grandes esta temporada. «La ilusión es innegable y sabemos que nuestros seguidores quieren más», pero, al mismo tiempo, indicó que «nosotros debemos tener los pies en el suelo y recordar que el objetivo es la permanencia y la viabilidad del club. Desde que estoy en el Elche vamos en línea ascendente y ojalá podamos conseguir pronto la permanencia para seguir soñando»,

Verdú solo piensa en el partido del próximo domingo (16 horas), en el estadio de La Rosaleda, frente al Málaga. «Vamos a un gran estadio a jugar contra un buen equipo. Nosotros estamos en una buena línea fuera de casa y queremos seguir con la racha de victorias. Aunque el Málaga esté abajo en la clasificación (cuarto por la cola) será un partido muy difícil porque tiene una gran plantilla».

Buen momento para ir a Málaga



No obstante, el central reconoció que es un buen momento para visitar a los malagueños. «A este tipo de campo son los que debemos ir cuando más débiles están y debemos intentar aprovecharlo, como ya hicimos frente al Deportivo de La Coruña. La diferencia con el Dépor es que había cambiado de entrenador y no había reaccionado el equipo y el Málaga sigue con el mismo técnico. Es un equipo intenso, pero que por falta de acierto en el área no está sacando más puntos. Esa puede ser la clave, pero vamos precavidos porque es un rival y una afición que aprieta mucho», advirtió.

El defensa considera que puede ser un partido importante para abrir más la distancia de ocho puntos que actualmente tienen con los puestos de descenso y que marca el Málaga. «El objetivo de esta semana y de todas es intentar alejarnos de los cuatro últimos clasificados. Sabemos cuál es nuestro objetivo principal (la permanencia). Tenemos un buen colchón de ventaja, pero en Segunda División no te puedes relajar porque una mala racha te mete abajo», concluyó.