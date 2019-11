Pacheta: "Sólo contemplo la victoria ante el Almeria"

El entrenador del Elche, José Rojo, Pacheta, ha asegurado este jueves que su equipo pasa por "un buen momento" y que sólo contempla la victoria este sábado (18.30) en el Martinez Valero frente al Almeria de Guti, pese a la plaga de bajas que sufren los franjiverdes en el once-tipo: los centrocampistas Gonzalo Villar, Manuel Sánchez y Mfulu y el delantero Yacine Qasmi.

.

Pacheta confía en la vuelta a la titularidad en el mediocentro de Ramón Folch tras varias semanas ausente por una dolencia muscular y sopesa colocar al extremo Iván Sánchez en la zona de creación, aunque también defiende el buen trabajo de los canteranos, "que se han ganado el respeto de sus compañeros".

"No contemplo la derrota", recalca el técnico burgalés en las vísperas de recibir "al equipo que más se ha gastado en la plantilla; y en la que tiene previsto invertir otros 20 millones de euros en Navidades".

La brillante victoria del Elche en domingo en Riazor (1-3) ha reforzado la autoestima del conjunto ilicitano, que es noveno en la tabla con 22 puntos, a sólo uno de la promoción de ascenso y a tres del Almería, que es tercero.

"Cada vez somos más alegres, verticales y creamos ocasiones claras de peligro, de las que llegan los penaltis", ha resaltado el entrenador franjiverde, que recalca que su equipo lleva esta temporada siete puntos más que a estas alturas del curso pasado y ha mejorado notablemente su coeficiente goleador con dos a favor por los ocho en contra de la anterior campaña.

Pacheta ha vuelto a defender a sus jugadores como "un grupo humilde que se está haciendo muy grande, que no merece demasiado palo porque son honestos y se entrenan bien todos los días".

En este punto ha subrayado la importancia de sumar este sábado la que sería, por primera vez esta temporada, la tercera victoria consecutiva: "Enganchar un nuevo triunfo nos dispara porque tendríamos casi la mitad matemática del objetivo conseguido, ahora que estamos a ocho puntos del descenso y nos daría margen para cuando lleguen épocas más duras".

El técnico admite que ha aleccionado al vestuario para que no caiga en un exceso de euforia ni de confianza por esta buena racha y ha animado a la afición franjiverde a que "siga viniendo" al Martínez Valero este sábado, pese a lo incómodo del horario, las 18.30. "El equipo se va a dejar lo que tiene y cuando uno lo da todo, poco más se puede reclamar", ha dicho.

Pacheta ha elogiado la condición "excepcional" del exjugador del Real Madrid y la selección española José María Gutiérrez, Guti, "al que me tocó sufrir como futbolista", ha puntualizado.

Sobre su equipo, el Almería, prevé un conjunto "alegre, que buscará mucha posesión, juego de ataque y sorpresa por los extremos".

Por último, Pacheta ha destacado la polivalencia del catalán Pere Milla, "que nos hace mucho mejores y puede jugar en las cuatro posiciones del ataque", al tiempo que de cara al sorteo de la Copa del Rey del próximo domingo ha expresado de que al Elche le toque un rival "de muy cerquita".

El preparador se declara partidario del partido único hasta el final en el torneo del KO y reclama igualdad de condiciones en todos los campos para la disputa de esta competición: "Si no tienes un campo de 68 metros de ancho no puedes participar en el fútbol profesional, aunque me acabe de ganar 500 enemigos por decir esto, es de perogrullo".