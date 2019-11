Juan Cruz: "La ovación de la afición cuando salí a calentar me puso la piel de gallina"

Juan Cruz ha asegurado este jueves que está totalmente recuperado de su lesión en el bíceps femoral y que después de jugar los últimos minutos en el partido del pasado domingo contra el Mirandés y en el amistoso de ayer frente a la selección valenciana ya está recuperado para ser titular. "Me siento muy bien y contento porque conseguimos recortar el tiempo de recuperación. Quiero agradecer el trabajo de los servicios médicos y del readaptador. Ya no tengo ninguna molestia y estoy preparado para si el mister considera que debe ser titular".

El lateral izquierdo del Elche CF tenía que estar de baja cuatro semanas y en tres ha vuelto a jugar. Algo que ha sorprendido, incluso al cuerpo médico. La explicación es porque "personalmente soy una persona que no puede estar quieta. Hace años tuve una lesión grave y no quiero pasar por eso otra vez. Ahora, cuando tengo algún problema, me esfuerzo al máximo para volver lo antes posible al campo, que es donde me gusta estar". El futbolista madrileño reconoce que se emocionó el pasado domingo con la ovación de la afición cuando salió a calentar. "Sentí el cariño de la gente solo pensaba en saltar al campo y me decía míster a mi mismo, míster sacamé que tengo ganas de salir y correr. Se me puso la piel de gallina. Además, conseguimos la victoria que buscábamos hace tiempo ante la afición".

Respecto al encuentro del domingo (12 horas) en Riazor frente al Deportivo de La Coruña, Juan Cruz avisa de que "que el Deportivo vaya colista es circunstancial. Sabemos que equipo es y que jugadores tiene. Tendremos que salir al 100% porque, en el momento que nos relajemos, nos pueden meter cuatro". No obstante, el futbolista franjiverde admite que es un buen momento para medirse al conjunto gallego por su situación. "Si es uno de los mejores para visitar a Riazor, pero eso no nos debe hacer cambiar nuestra forma de trabajar y afrontar los partidos. Es el colista, pero como no salgamos a tope, vamos a sufrir. Tenemos que salir desde el primer minuto a morder. Ellos están en una situación complicada y los futbolistas sabemos lo que es eso. Tenemos que aprovechar ese momento".

En cuanto al balance del primer tercio de Liga, el jugador madrileño ha comentado que "estamos contentos. Estamos viendo como el trabajo cada vez nos sale mejor. Estamos en una línea buena y los resultados están llegando". Aunque hay aspectos a mejor como los goles a favor. "Sabemos que tenemos que crear más ocasiones y trabajamos para ello. Ahora estamos teniendo efectivad, pero arriba debemos provocar más peligro". Y evitar que Edgar Badia sea el portero que más parada hace de la Liga. "Hay que mejorar. Edgar está a un nivel increíble. Como defensa tengo que intentar que el portero no tenga que hacer tantas paradas y tenemos que ayudarle, igual que él nos ayuda con sus paradas".