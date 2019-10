Manuel Sánchez: "Estoy deseando jugar en el Martínez Valero, la afición nos exige, pero va a morir por nosotros"

Manuel Sánchez ha asegurado este miércoles que la plantilla del Elche CF está "con muchas ganas de que llegue el domingo para brindarle una victoria a la afición" y poder resarcirse de la dura derrota en Huesca. El centrocampista franjiverde descarta que ahora tengan una presión extra en el choque frente al Mirandés. "Para nada asumimos el partido con más presión de lo normal. Tenemos que dejar de pensar en el Huesca y centrarnos en el Mirandés. Sabemos lo que es el Martínez Valero y lo que nos vamos a encontrar. Tenemos que salir a darlo todo para sumar los tres puntos".

El futbolista cordobés no quiere darle más vuelta a la mala imagen que mostró el conjunto ilicitano en El Alcoraz. "Son partidos que salen. El rival hizo un muy buen partido y nosotros no pudimos hacer nuestro fútbol. Vamos a ver los fallos, qué se puede corregir y a pensar en el Mirandés, que es lo que realmente nos importa", ha insistido.

El tercer capitán de la plantilla ha avisado de que el choque ante el conjunto de Miranda de Ebro no va a ser fácil. "Es un recién ascendido y un equipo duro y que va de verdad. Debemos combatirlo con nuestras armas, demostrar quiénes somos y seguir nuestro camino, paso a paso, para sumar tres puntos y continuar teniendo tranquilidad con la tranquilidad.

Manuel Sánchez considera que los dos últimos malos partidos del Elche son "cosas del fútbol". Cualquier detalle te puede marcar el devenir de un partido. Veníamos de adelantarnos en el marcador y poder hacer nuestro fútbol en la primeras jornadas, pero en los últimos partidos no ha sido así y nos ha costado hincarle el diente a los rivales". El centrocampista ha afirmado que el hecho de que la mayoría de los próximos contrarios sean equipos de la parte baja de la clasificación. "En Segunda División está todo muy igualado y hay jugadores de mucho nivel en todas las plantillas. Los presupuestos están por algo, pero muchas veces no influyente tanto. Nosotros fuimos capaces de ganar en Girona y tiene el presupuesto más alto de la categoría".

El jugador del Elche quiere dejar ya la excusa del mal estado del césped del Martínez Valero. "El campo no está en las mejores condiciones, pero debemos dejarlo aparte. Está mal para los dos equipo y los que llevamos tiempo aquí sabemos lo que es el Martínez Valero", y descarta que les produzca ansiedad jugar como local. "Para nada. Estoy deseando jugar en el Martínez Valero. Esta es mi casa y debemos hacernos fuertes. Sabemos que la aficion nos va a exigir, pero sabemos que va a morir por nosotros. Nadie debe dudarlo y los más veteranos intentamos transmitírselo a los nuevos".

Por último, Manuel Sánchez se refirió a su situación personal y a la defensa que hizo de él Pacheta tras su expulsión contra el Extremadura. "En el fútbol, nos conocemos todos. En mi posición, normalmente debes ir al límite y todos sabemos cuál es mi juego. Todos nos equivocamos y a lo mejor hay entradas que puedo evitar, pero, a veces ganas por un lado y otras caes en el error. Pero si analizas mis disputas de balón por partido, las tarjetas que me llevo se quedan muy cortas". En en ese sentido, el centrocampista también resta importancia al hecho de que, últimamente, los rivales le pican, por su "fama" de duro, para ver si cae en la trampa. "Cada uno sabe lo que lleva dentro y debo vivir con eso. Sé hasta dónde me pueden poner los rivales. Todos utilizamos nuestras armas. Mientras estén pendientes de mí, los jugadores que tienen que ganarnos los partidos estarán más libres", ha concluido.