Fidel: "El césped no es una excusa, pero es el peor con diferencia de la categoría"

Fidel Chaves ha asegurado este martes que la derrota del pasado domingo en Huesca tiene una "lectura clara". Fueron superiores en todas las facetas, les felicitamos y les esperamos aquí para el partido de vuelta". El extremo del Elche reconoce que en el encuentro en tierras oscenses ofrecieron "las peores sensaciones de la temporada", aunque señala que "hay que tener los pies en el suelo, esto es la Segunda División y ni hace dos semanas cuando ganamos en Girona éramos tan buenos, ni ahora todo es un desastre. Es evidente que no hicimos las cosas bien y hay que ser conscuentes y asumir responsabilidades porque esa no es la línea a seguir".

A pesar del duro palo, el futbolista onubense no considera que el mal partido vaya a tener secuelas en el vestuario. "Afecta después del encuentro y al día siguiente. Ahora hay que limpiar la cabeza y apretar más que en semanas anteriores. El éxito está en aprender de los errores. Nadie hizo un buen partido y soy el primero que levanta la mano. Fue duro y nos tiene que escocer, pero sin ir má allá".

La plantilla del conjunto franjiverde está centrada ya en el partido del domingo (20 horas) frente al Mirandés en el que vuelven al Martínez Valero en el que se encontrarán un césped en mal estado. Fidel critica el terreno de juego, pero afirma que no va a ser excusa. "En Huesca el césped estaba perfecto e hicimo un mal partido. Eso no quita que tenemos el peor campo de la categoría con diferencia", y recuerda que es igual para los rivales, pero que tampoco se pueden adaptar porque apenas entrenan. "En la semana previa al Sporting, ellos y nosotros entrenamos las mismas veces en el estadio, ninguna. Hay semanas que no tocamos el césped del estadio. Pero es cierto que el Sporting nos gana porque se adelanta, hace un partido muy serio y son superiores en llegadas. El campo no es ninguna excusa, es una realidad. Si queremos ser protagonistas con el balón y llevar la iniciativa, no está en condiciones". Y ante la posibilidad de intentar jugar de otra manera como local, señala de forma tajante que "no seríamos el Elche que queremos ser".

El futbolista frnajiverde es consciente de la importancia del choque frente al cuadro de Miranda de Ebro, pero quiere quitar cualquier tipo de dramatismo. "No debemos volvernos locos. Si ganamos esta semana, la próxima estaremos cerca del play-off. Y si no, iremos a La Coruña más con la soga al cuello. Es un partido importante y sabemos de que venimos de dos derrotas seguidas por primera vez en la temporada, pero cada partido es un mundo y hay que tener tranquilidad y afrontar la semana con la importancia tiene, pero con alegría y tranquilidad. No es la final del Mundial, pero es importante para ganar, escalar posiciones y para dar una alegría a la afición".

Fidel Chaves también se ha referido al hecho de que el conjunto ilicitano sea uno de los menos goleadores de la categoría. "Nos está faltando esos goles de segunda línea y todos los jugadores de mediocampo hacia arriba debemos dar más. Los delanteros llevan seis, cuatro Yacine y dos Nino, pero de la segunda línea solo lleva uno Iván Sánchez. Son números muy pobres que hay que mejorar".

El extremo del Elche mantiene la idea de la permanencia como principal objetivo. "Como hemos dicho siempre nuestro objetivo es intenta estar en la zona tranquila de la clasificación y en la recta final de la temporada ver donde estamos. Hay que tener tranquilidad porque la linea entre el éxito y el fracaso es muy fina y lo que nos puede hacer estar un buen lugar es la calma y apretar".

Por último, el jugador onubense ha reconocido que los fichajes importantes de esta temporada como ha sido él, Ramón Folch y Pere Milla deben aportar más. "Estamos siendo importantes y disfrutando de minutos. Si lo hubiésemos planteado después del partido de Girona el análisis sería otro porque Pere Milla hizo un gran encuentro, yo salí en la segunda parte y di una asistencia de gol y la semana anterior Ramón Folch estuvo fantástico frente al Rayo. Todos esperamos más de los nuevos. Yo no soy nadie para hablar de compañeros. Sé que puedo dar muchísimo más y sé que en los últimos tres partidos no he estado bien. Hay que dar más a nivel individual y colectiva. No es un problema de adaptación, porque ha sido buena y el ambiente del vestuario es espectácular. Esperamos subir el nivel en los próximo partidos".