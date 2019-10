"Cuatro triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, balance muy positivo"

El entrenador del Elche, José Rojo, Pacheta, se ha felicitado este viernes por la marcha de su equipo al considerar "muy positivo" el balance de cuatro victorias y otros tantos empates y derrotas sumados por los franjiverdes en las 12 primeras jornadas de LaLiga Smartbank.

En vísperas de la visita este domingo (18.00) al Huesca, otro de los "cocos" de la categoría, el técnico ha reconocido que los franjiverdes tienen que tener "todo muy ajustado" para poder ganar y ha destacado que la irregularidad del conjunto ilicitano es un mal común en esta categoría y también le afecta a favoritos como el Zaragoza, Girona y el propio Huesca.

Para el duelo de El Alcoraz entra en la convocatoria el central Gonzalo Verdú, que arrasta problemas de rodilla, aunque no es seguro que juegue, "porque no queremos precipitarnos", ha precisado Pacheta, que no puede contar por lesión con Ramón Folch, Juan Cruz y Nuke Mfulu.



El preparador burgalés ha destacado del Huesca su "fútbol fácil" y su condición de equipo que más pases da en la Liga. "Nos harán correr y sufrir, tienen gran calidad técnica en el control-pase y muchos mecanismos de ataque y defensa, además de grandes jugadores. Tienen un modelo y filosofía de juego muy claros", ha añadido.

Para contrarrestar el potencial de este recién descendido, "con uno de los presupuestos más altos de la categoría", Pacheta vuelve a apelar a la capacidad de los suyos "para ajustar la presión y tener luego fluidez y clarividencia con el balón en ataque".

En todo caso, Pacheta pronostica en El Alcoraz un partido "distinto" del que disputaron sus jugadores con victoria en Montilivi (0-2) por considerar que el Huesca y el Girona son "equipos distintos", por mucho que sean ambos recién descendidos y cuenten con elevados límites salariales para su plantilla.

También se ha referido al líder, el Cádiz, para destacar que le gusta su estilo, poco propenso al manejos del balón, "pero con un modelo muy claro, en el que han confiado los últimos años y mete miedo: defienden como animales y salen como si les persiguieran. Cuando tienens un plan y confianza, coges premio fijo".

Pacheta dirige el entrenamiento del Elche el pasado miércoles. Antonio Amorós

El técnico del Elche ha descartado que su equipo se sienta más alegre por jugar fuera de casa, aunque reconoce que lo normal es que se consigan mejores resultados en el Martínez Valero que a domicilio, al contrario de lo que ocurre esta temporada, en la que los franjiverdes han sumado sólo seis puntos en casa y 10 fuera.

"Estamos llegando con bastante gente al área contraria, pero es cierto que hacemos menos goles de los que fabricamos", ha admitido el entrenador, consciente de que el Elche necesita mejorar su cifra de 11 goles a favor en los 12 partidos disputados.

Pacheta se ha declarado muy contento por la "proyección" de los seis jugadores de la cantera que se entrenan con el equipo, del que ya forma parte a todos los efectos el lateral derecho Óscar Gil, otro ex del Ilicitano.

"Nacho, Luis, Jony Carmona, César, Alberto y Salinas están creciendo y pueden tener más oportunidades este año debido a las lesiones en el primer equipo", ha explicado. "Deben llamar la atención del míster todos los días y a ver cuál es el próximo que tira la puerta como hizo Óscar".