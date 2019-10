Un delantero, principal objetivo para enero

La comisión deportiva del Elche continúa peinando el mercado en busca de futbolistas que puedan ser interesantes en caso de poder reforzar la plantilla en el mercado de invierno . A pesar de que el club ilicitano también podría fichar actualmente algún jugador que esté en paro y que no necesite tránsfer internacional, esa posibilidad está prácticamente descartada, principalmente porque la entidad franjiverde no dispone de límite salarial y el máximo accionista, José Sepulcre, no está, en estos momentos, dispuesto a depositar más dinero para aumentarlo.

De cara a principios de año las cosas pueden y se espera que cambien para intentar realizar alguna incorporación. El objetivo principal, una vez que a última hora del mercado de verano llegó el paraguayo Danilo Ortiz para completar el eje de la defensa, que era la necesidad más perentoria; es un futbolista de ataque.

Uno de los que gustaba a la comisión deportiva era Rodri Ríos, que la temporada pasada consiguió el ascenso a Primera División con el Granada, con el que disputó 33 partidos y marcó cinco goles. Anteriormente había militado en el Sevilla, Barcelona B, Zaragoza, Almería, Valladolid y Cultural Leonesa. El jugador de 29 años también tuvo dos experiencias en el extranjero en el 1860 München de Alemania y en el Sheffield Wednesday de Inglaterra.

Estaba en el paro tras despedirlo en Granada porque tras la llegada de Roberto Soldado y Carlos Fernández no contaba. Tuvo la oportunidad de fichar por el Elche, incluso el acuerdo estuvo muy cerca, pero ante la falta de masa salarial se frustró la operación y recientemente ha fichado con el Bristol City de la ChampionShip, segunda división de Inglaterra, hasta enero, aunque tiene una opción para prolongar su contrato.

Todo queda supeditado a que Sepulcre aporte más dinero para ampliar el límite salarial o que el club ajuste sus cuentas y pueda justificar más ingresos.