Gonzalo Villar estará disponible para jugar en Huesca

Gonzalo Villar estará a disposición del entrenador del Elche CF, José Rojo "Pacheta" para el encuentro de este próximo domingo (18 horas), en el estadio de El Alcoraz frente al Huesca. El joven jugador murciano ha sido sometido este martes a pruebas radiológicas que han descartado cualquier fisura en las costillas y el fuerte golpe que recibió el pasado sábado frente al Sporting, que le impidió terminar el partido, se ha quedado en un susto.

"No lo considero ni que fuera lesión. Fue un golpe fuerte que me impidió jugar con tranquilidad porque tenía dolor, que ha ido remitiendo en los últimos días, pero, en principio, no vo y a tener ningún problema para el encuentro del domingo en Huesca", ha comentado el centrocampista franjiverde este martes.

De esta forma, el técnico franjiverde dispondrá de Manuel Sánchez y de Gonzalo Villar para el choque en tierras oscenses, lo que es un alivio porque de los otros dos mediocentros de la plantilla, Nuke Mfulu y Ramón Folch, se encuentran lesionados. El franco-congoleño está totalmente descartado y estará entre dos y tres semanas de baja por una microrrotura fibrilar en la zona del aductor, mientras que el jugador catalán está en la última fase de su recuperacion de también una pequeña rotura en el aductor y es duda para el domingo.

"Ha coincidido que Ramón (Folch) y Nuke (Mfulu) están con problemas, pero tenemos plantilla suficiente para afrontar el partido", ha comentado el joven futbolista murciano.