Pacheta: "Ni ahora somos tan buenos, ni antes tan malos"

Que siga la racha, pero sin euforia. El entrenador del Elche, José Rojo, Pacheta, ha hecho este jueves una llamada a la prudencia tras la brillante victoria del pasado sábado en Girona (18.00), al tiempo que ha alertado del peligro del rival del sábado (18.00) en el Martínez Valero, un "herido" Sporting de Gijón, que está a un punto del descenso tras dos derrotas seguidas.,

"Ni ahora somos tan buenos, altos y guapos; ni antes éramos tan malos y tan feos", ha destacado el técnico franjiverde a dos días de la duodécima jornada en LaLiga Smartbank, que el conjunto ilicitano afronta noveno en la tabla con 16 puntos, a dos de la zona de promoción de ascenso a Primera.

"Detrás de una gran victoria suele venir una gran cagada", ha agregado el preparador, que avisa de que este sábado le aguarda al Elche un partido "muy duro, en el que tendremos que apretar como en Girona si queremos ganar, que es nuestro único objetivo".

"El Sporting nos dobla en presupuesto y es un equipo compacto con muy buenos jugadores, que no llega en su mejor momento, está herido y tenemos que intentar que no despierte en el Martínez Valero", ha agregado Pacheta, que no puede contar este sábado con los lesionados Ramón Folch y Juan Cruz.

Para recibir al conjunto asturiano, es duda en el Elche el central Gonzalo Verdú, que arrastra una tendinitis en la rodilla. "Es un jugador muy importante, pero no soy partidario de forzar la máquina porque casi siempre me ha dado más disgustos que alegrías".

El técnico también se plantea dosificar los esfuerzos del centrocampista Gonzalo Villar, recién reincorporado a la disciplina franjiverde tras su notable debut con la selección española sub'21 en sus dos partidos contra Alemania y Montenegro.

"Ha venido muy bien y muy contento y ahora le toca la realidad de esta Liga, en la que ya no juega con chicos de su edad, sino con gente muy rápida, fuerte y con experiencia, pero Gonzalo tiene los pies en el suelo y ya le vemos como un jugador grande", ha indicado el técnico.

"Ha entendido que el grupo es lo más importante, lo que te hace crecer y grande; y por eso es nuestro primer jugador sancionado con cinco amarillas", ha agregado el preparador, consciente de que Villar aún tiene margen de mejora: "es fantástico con el balón, pero puede pensar más deprisa, moverla más rápido de un lado a otro, decidir cuándo tiene que regatear o conducir...".

El centrocampista del Elche Gonzalo Villar, el martes con la sub'21 en Montenegro.

Después del brillante 0-2 en Montilivi, el entrenador del Elche no tiene intención de hacer muchos cambios en su equipo inicial ante el Sporting. Y tampoco quiere cambiar el patrón de juego que asegura que les lleva a ganar: "Ser muy organizados en la presión en campo rival, muy juntos, para recuperar el balón, tener fluidez con él y ser contundentes en ataque".

En esta línea de defensa de la posesión de balón como su modelo de juego, Pacheta ha vuelto a reclamar la mejora del estado del césped del Martínez Valero, "que no está bien y se levanta", por entender que sus jugadores pierden confianza en casa por el deficiente terreno de juego.

En todo caso, y aunque el equipo ha ofrecido hasta el momento un mejor rendimiento lejos de Elche, el técnico asegura que están "ilusionados" de volver a jugar en casa: "Tenemos que trasladar toda nuestra energía a nuestra gente, que la necesitamos mucho y sentimos todo su cariño para salir el sábado a ganar".

"La grada está con nosotros, ha entendido que en estos años de dureza no podemos competir en las mismas condiciones que los demás; y es bueno entender nuestro rol en esta categoría: qué tenemos, de dónde venimos y adónde vamos", puntualizó Pacheta.