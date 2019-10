Andoni: "Entrar por la lesión de un compañero es la peor manera de jugar"

Andoni López tiene la oportunidad de jugar como titular en el Elche CF después de la lesión de Juan Cruz, que va a estar, como mínimo, un mes fuera de los terrenos de juego. El lateral izquierdo ha comentado este martes que "Nunca es fácil entrar por la lesión de un compañero y es la peor manera de poder jugar. Juan Cruz es un jugador especial para nosotros y es una pena que tenga que salir. Espero que el que entre en su lugar lo haga igual al menos igual que él, pero no es una labor individual, sino de todo el equipo".

El joven jugador vasco ha asegurado que "para nada" estaba desesperado por no haber tenido muchas oportunidades hasta ahora. "Ya dije cuando fiché que venía a competir y que podía jugar en varios puestos. Soy una persona que suelo quedarme con las cosas buenas y vengo cada día a entrenar para aportar y te alegras cuando el compañero que está jugando lo está haciendo bien", ha dicho que siempre ha tenido las misma "tranquilidad". "La temporada es larga y siempre llegan las oportunidades y mi misión es entrenar con intensidad para cuando me llegue la oportunidad".

Andoni tuvo que jugar el pasado sábado en Girona después de la lesión de Juan Cruz en el calentamiento y mostró un buen nivel. "No fue fácil porque no iba a jugar y lo tuve que hacer a última hora, los compañeros también me ayudararon a quitarme ese nerviosismo que pudiera tener. Pero no le dí más vuelta, salí al campo y, encima, el equipo ganó".

El futbolista franjiverde ha insistido en que no se ha puesto nervioso por ver que no jugaba y que afronta el próximo mes, donde, salvo sorpresa, va a ser titular, de las misma manera que hasta ahora. "A pesar de que tengo solo 23 años, me ha pasado de todo, por eso tengo que estar tranquilo, entrenar igual, independientemente de que tenga que jugar o no. No voy a cambiar nada de mi forma de ser y de jugar. Está claro que en la cabeza tienes que puedes jugar, pero no voy a cambiar nada". La temporada pasada vivió la situación contrario. Comenzó jugando de titular con el Almería y tras lesionarse perdió su puesto y ya no jugó. "En el fútbol puede pasar de todo. En Almería viví momentos complicados porque dejé de jugar por una lesión. Pero lo importante es semana a semana para intentar convencer al entrenador y, si haces las cosas bien, al final llegan"..

Andoni López tiene un idilio con el estadio de Montilivi. En el estadio del Girona debutó en Primera División con el Athletic Club de Bilbao y el pasado sábado jugó y ganó con el Elche. "Es un estadio donde viví la mejor experiencia de mi vida y ahora también he podido lograr los tres puntos con el Elche".

El lateral izquierdo señala que ya estan centrados en el partido del sábado (18 horas) frente al Sporting. "Después de una victoria ves las cosas mejor y de manera más positiva. Pero el partido del Girona ya ha pasado y estamos en una semana nueva y todo vuelve a empezar. Ahora tenemos el sábado otro partido frente al Sporting que tenemos que intentar ganar", y quieren cambiar las dinámica como local. "los números están ahí y estamos sumando más a domicilio, pero cada partido es un mundo diferente y en nuestro estadio también hemos hecho grandes partidos aunque no hayan llegado los resultados y, sin embargo, fuera sí están llegando. El objetivo es sumar más puntos en casa".

Por último, respecto a la clasificación y los 16 puntos que lleva el Elche comenta que "el equipo está compitiendo bien y eso es muy importante. Solo llevamos once jornadas y es muy pronto y como dice el míster ya llevamos un tercio para los puntos de nuestro objetivo principal. Ahora hay que pensar en sumar los tres puntos frente al Sporting, porque lo importante es a final de temporada", y asegura que no le sorprende ver a rivales como el Málaga o el Deportivo en la parte baja de la clasificación. "En esta Liga no me sorprende nada y no te puedes relajar. Ya vimos como la temporada pasada el Zaragoza y Las Palmas sufrieron mucho para mantenerse. Tampoco hay tanta diferencia entre los equipos que tienen más presupuesto. Los que equipos que juegan con más intensidad se llevan los puntos, da igual que seas los gallos o los de abajo"