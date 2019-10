Nico: "Queremos renovar a Iván Sánchez, pero su representante no quiere valorar las propuestas"

El director deportivo del Elche CF, Nico Rodríguez, ha aprovechado este jueves la presentación de la renovación de Josan para dar un repaso a la situación contractual de algunos de los jugadores de la plantilla y la trabajo que están realizando en la comisión deportiva en la planificación de cara al futuro.

El técnico astuariano ha indicado que el trabajo no paro, que tienen en cartera a varios futbolistas en paro por si surge la posibilidad de ficharlos antes de que se abra el mercado de invierno a principios de enero. "Nosotros somos un club con unos parámetros especiales en la LaLiga, que nos obliga a realizar un desembolso importante para ampliar el límite salarial, que se excede muchos de los honorarios que pueda cobrar el jugador. Nos gustaría hacer algo antes de enero, pero es una cuestión que depende del club y no de nosotros. Nosotros no dejamos de trabajar a diario sondeando el mercado y estamos pendientes de si el club nos da margen económico".

Entre los casos particulares, uno de los más llamativos es el de Iván Sánchez, que hasta el momento no se ha mostrado interesado en renovar. "Al final de la temporada pasada le hicimos saber a su representante nuestro interés de renovación y le presentamos una propuesta, pero nos comunicó que no tenían la intención de valorarla. Luego, hemos vuelto a incidir, pero nos han manifestado que quieren esperar a final de temporada y que no iban a valorar las propuestas. Nosotros estaríamos encantados de renovar a Iván Sánchez y estamos dispuestos a hacerlo ya. Ante esta situación, nuestro interés es que recupere el nivel de la temporada pasada".

Sobre Óscar Gil, Nico Rodríguez ha comentado que "estamos encantados con Óscar y hemos trasladado una propuesta a su representante y estamos esperando una respuesta". Además, el director deportivo también ha comentado que siguen trabajando "con discreción" en las renovaciones de otros futbolistas de los que ha querido dar nombres, pero entre los que se encuentra Juan Cruz y Yacine Qasmi, que finalizan contrato en 2021. "Juan Cruz tiene este año y otro más y estamos trabajando continuamente en contacto con sus agentes".

El técnico asturiano admite que cuentan con "una plantilla corta". "Si no pasa nada, podría darnos hasta final de temporada, pero esta categoría es muy larga y no podemos arriesgar más de la cuenta. No por calidad y sí por cantidad nos gustaría tener más jugadores".

Por último, Nico Rodriguez ha comentado que continúa haciendo su trabajo al margen de los rumores de los posibles inversores que puedan llegar. "Tengo una comunicación prácticamente diaria con Sepulcre y tengo plena libertad y confianza. Más allá de eso, no me compete a mí cosas que no están en mi mano. Sería perder tiempo en mi trabajo".