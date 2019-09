El Elche rompe el maleficio y se sitúa en "play-off"

El Elche CF ha sumado su primera victoria de la temporada en el estadio Martínez Valero tras superar a la Ponferradina con un solitario gol de Yacine Qasmi cuando apenas se llevaban tres minutos de juego. Un triunfo que permite a los ilicitanos situarse en plazas de "play-off" de ascenso después de acumular cinco partidos seguidos sin perder.

Los franjiverdes sufrieron más por el marcador que por las ocasiones de la Ponferradina en la segunda parte y el miedo a no conseguir la victoria los atenazó. Al final, el triunfo libera y rompe un maleficio que ya estaba pesando demasiado.

Pacheta sorprendió con el once inicial. Dejó en el banquillo a Fidel y a Iván Sánchez y mantuvo en el equipo titular a Josan y a Pere Milla premiando su actuación en Soria. Además, le volvió a dar la manija del equipo a Gonzalo Villar y Dani Calvo recupero su puesto en el centro de la zaga en detrimento de Danilo.

Las cosas no pudieron mejor para el Elche. A los tres minutos, un centro medido de Josan lo aprovechó Yacine Qasmi completamente para rematar de cabeza al fondo de las mallas. Los franjiverdes tuvieron unos primeros 20 minutos brillantes con Josan en plan estelar. El crevillentino estrelló un balón en el larguero y puso dos buenos esféricos que Pere Milla no acertó a rematar bien.

Con el avance del primer periodo, el conjunto de Pacheta se dedició a manejar la pelota y a defender bien. Los bercianos no crearon ningún peligro sobre la meta de Edgar Badia durante el primer periodo y tan solo inquietaron un poco en la recta final con jugadas a balón parado.

La segunda parte no fue de calidad. La Ponferradina se adueñó del balón y, aunque no dispuso de muchas oportunidades de gol, la incertidumbre del resultado creaba nervios en los jugadores del Elche. En el minuto 46 llegó el primer susto en un disparo de Pablo Valcarce que Edgar Badia no atajó bien y despejó Dani Calvo. El Elche no encontraba el camino para sentenciar. Manuel Sánchez sustituyó a Gonzalo Villar y posteriormente Fidel salió por Nino y Claudio Medina por un desfondado Yacine en los últimos minutos.

En la recta final del encuentro, los ilicitanos miraban más el reloj que otra cosa y con el pitido final obtuvieron una gran liberación.

FICHA TÉCNICA:

ELCHE: Edgar Badia, Óscar Gil, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Juan Cruz, Ramón Folch, Gonzalo Villar (Manuel Sánchez, m. 60), Josan, Pere Milla, Nino (Fidel, m. 60) y Yacine (Claudio Medina, m. 82).

PONFERRADINA: Manu García, Son, Russo, Noguera (Trigueros, m. 24), Maxi Villa, Larrea, Óscar Sielva, Isi, Nacho Gil, Pablo Valcarce (Yuri, .55) y Asier Benito.

GOL: 1-0 m.3, Yacine Qasmi

ÁRBITRO: Vicandi Garrido, del colegio vasco. Mostró tarjetas amarillas a Yacine (m. 27), Pablo Valcarce (m. 41), Pere Milla (m. 43), Óscar Gil (m.45). Triguero (m. 47), Gonzalo Villar (m. 57), Fidel(m. 77) y a Russo (m. 90).

ESTADIO: Martínez Valero, ante 8.227 espectadores.