Iván Sánchez: "Porque termine contrato no voy a dejar de meter la pierna"

Iván Sánchez ha sido el jugador del Elche CF encargado de atender a los medios de comunicación este miércoles. El extremo franjiverde ha asegurado que no le "sorprendió" ser suplente el pasado domingo en Soria frente al Numancia. "No hablé nada antes con el entrenamientos. Teníamos una semana con muchos partidos y todos los compañeros están preparados y tienen nivel para jugar".

El jugador jienense no está mostrando el gran nivel con el que terminó la Liga pasada y eso ha provocado algunas dudas sobre su rendimiento. "Cuando haces una temporada buena y estás a buen nivel, la gente se queda con eso. Mi reto es seguir mejorando. No he empezado como acabé y tengo cosas que corregir, pero lo importante es el colectivo y hemos comenzado mejor que la temporada pasada", y asegura que "a nivel personal sé que puedo dar más. La temporada pasada también me costó entrar y ser determinantes. Suelo acabar las ligas mejor que las comienzo. Por eso estoy tranquilo porque sé que, al final, daré mi mejor versión, pero lo que me preocupa es el equipo y está bien, en una línea ascendente".

Iván Sánchez ha querido disipar cualquier dudas sobre si su rendimiento ha bajado porque acaba contrato y está pensando ya en la posibilidad de irse la próxima temporada a un equipo de Primera División. "Porque termine contrato no voy a dejar de meter la pierna. Estoy comprometido al mil por mil y si tengo que meter la pierna seguro que lo haré. Entiendo que la gente pueda tener dudas, yo también lo pensaría, pero estoy pensando en el Elche a muerte y en intentar mejorar lo que hice la temporada pasada". Y lanza un mensaje claro: "Quien piense otra cosa está equivocado. Desde que llegué lo he dado todo y nunca he tenido una mala palabra hacia este club. Nunca olvidaré la oportunidad que me dio el Elche hace dos temporada. Me podrán salir las cosas mejor o peor, pero por esta camiseta voy a dejarlo todo".

El extremo del Elche reconoce que tuvo alguna oferta para marcharse. "El pasado verano rebibí alguna propuesta, hablé con el club y mi representante. La entidad dijo que no la iban a aceptar y cuando el club dijo no, me pareció perfecto y todo pasó. Me debo al Elche y comencé la pretemporada con todas las ganas del mundo. Sigo estando con muchas ganas y centrados al mil o mil esta temporada".

El futbolista jienense también ha señalado que hubo intención del Elche en renovarle. "Cuando terminó la campaña pasada, el director deportivo me dijo que tenían intención de renovarme, luego llegaron las ofertas y, a partir de ahí, no hemos vuelto a hablar. Si el club me propone renovar, claro que lo voy a estudiar, pero lo que tengo claro es que estoy centrado en esta temporada para recuperar mi mejor versión"