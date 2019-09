Gonzalo Verdú: "El equipo tiene cada vez mejores sensaciones"

Gonzalo Verdú ha asegurado este martes que el Elche CF sale reforzado después de los tres partidos que ha jugado en la últilma semana en los que ha empatado dos: Lugo (1-1) y Numancia (1-1) y venció en Oviedo (0-2). "Creo que sí que salimos reforzados. Hemos sumado cinco puntos en tres partidos y dos eran a domicilio. Seguimos teniendo la asignatura pendiente en casa, pero el equipo está evolucionando y creciendo en cuanto a sensaciones y cada vez estamos ofreciendo mejores minutos".

El central cartagenero confía en poder mejorar a partir de ahora en el Martínez Valero. "La temporada pasada estuvimos fuertes en casa y en los dos últimos partidos hemos estado muy cerca de ganar. Afortunadamente, lo que no estamos ganando en nuestro estadio lo etamos consiguiendo fuera. Pero es importante hacerse fuerte en casa, porque nos dará tranquilidad y nos permitirá optar a otras cosas".

Otro de los aspectos que el defensa considera que tienen que mejorar son las acciones a balón, a pesar de que el Elche también ha logrado bastantes goles de estrategia. "En Segunda División las acciones a balón parado te dan muchos puntos, pero nosotros también estamos encajando goles a balón parado y son cosas que debemos corregir. Frente al Tenerife concedimos mucho y con un especialista como Luis Milla, por número de jugados, nos crearon peligro. En Soria sí que encajamos gol en la primera acción, aunque el balón rebotó en un defensa"

El segundo capitán franjiverde también se ha referido a las numerosas jugadas en encuentros del conjunto ilicitano que ha tenido que intervenir el VAR y en las que en la mayoría han salido perjudicados como ocurrió el pasado domingo en Soria con el gol anulado a Pere Milla. "El balance puede parecer negativo y que nos está perjudicando, pero la temporada es larga y lo ahora parece que te pueda quitar en otro momento nos lo podrá dar. Lo pusieron para implantar justicia, pero estamos viendo que en muchas jugadas son opiniones e interpretaciones de los árbitros. No podemos pararnos y perder tiempo con ese tema y cuando menos actúe mejor".

Gonzalo Verdú ha venido arrastrando molestias en la rodilla, pero asegura que se encuentra "bien". "En Oviedo fue una cuestión más muscular, pero no estoy teniendo molestias". De todas formas, considera que hay plantilla suficiente para cubrir cualquier baja que se produzca. "Aunque pueda parecer que tenemos una plantilla excasa en cuanto a número, contamos con fondo de armario como se demostró frente al Numancia. Esta semana, con la recuperación de Nuke (Mfulu) estamos todos y hay futbolistas que pueden jugar en varias posiciones".

Sobre el debut de su compañero Danilo Ortiz ha indicado que "no me sorpendió porque entreno con él y tiene características de jugar fuerte, que va bien en los duelos y que tiene calidad. No cuenta con experiencia en el fútbol español, pero se va adaptando. Antes del partido hablamos y quedamos en que teníamos que tener mucha comunicación. Se merece el buen partido que hizo porque venía trabajando bien".

El central del Elche avisa de que el choque del sábado (20 horas) frente al Fuenlabrada no va a ser nada fácil. "Es un equipo que mantiene la base de Segunda B y, al igual que nosotros la temporada pasada, está dando alguna sorpresa. Es un equipo duro y valiente, pero nosotros tenemos que ganar ya en casa". Y ve la Liga en Segunda División "muy igualada" como es habitual. "Ningún equipo gana con la gorra. Hemos visto como el Cádiz estaba ganando todo y la jornada pasada perdió 3-0 en Alcorcón, donde nosotros ganamos. Por eso, solo vale pensar semana a semana. No hay tanta diferencia entre los equipos que están arriba en la clasificación con los que están en la zona de defensa y coges una racha de dos o tres partidos y cambia tu objetivo".