Clamor contra la disparidad de criterios de los árbitros con el VAR

La norma ha cambiado y no contempla la involuntariedad.

La decisión del colegiado gallego Iglesias Villanueva y de su asistente en el VAR, Areces Franco, de no decretar como penalti las manos del defensa del Tenerife Carlos Ruiz, en el minuto 71 del encuentro del pasado jueves, con empate a uno en el marcador, ha provocado el clamor del entrenador, Pacheta, y de varios jugadores del Elche, como Edgar Badia y Juan Cruz, sobre todo por la disparidad de criterios de los árbitros en este tipo de acciones.

La decisión ha desconcertado a los franjiverdes, que vieron como en el partido frente al Zaragoza, el propio Areces Franco señaló penalti por una entrada de Andoni López a Luis Suárez, pero sobre todo, porque están viendo cómo en jugadas con manos similares de otros encuentros de Primera y Segunda División sí que se ha decretado penalti tras el cambio de normativa que indica que todas las que se producen dentro del área, sean voluntarias o no, hay que castigarlas.

El portero Edgar Badia lamenta que en los «detalles» el VAR no se esté comportando de forma justa con el conjunto ilicitano en las primeras jornadas de Liga. «El VAR está para ayudar, pero siempre hay detalles. Contra el Lugo hubo dos acciones que no se pitaron penalti y esta temporada casi todas las manos se están pitado», señala el guardameta.

Edgar Badia recuerda que la jugada «tardaron mucho en revisarla y si tardaron tanto es porque algo había», indica.

Por su parte, el lateral izquierdo Juan Cruz también se queja de que Iglesias Villanueva tomara la decisión tras hablar con el árbitro y no quisiera ir en primera persona a ver las imágenes de televisión. «No entiendo que no quisiera ir a verlas. Estas dependen más de lo que interpreten los árbitros que de la propia regla. En este caso, decidió no pitar. Ya que paró el partido, al menos, debería haber ido a verla. Cuando tuvimos la reunión antes de la Liga, nos informaron de que cualquier mano en el área se puede pitar», comenta el jugador madrileño.

Por su parte, el entrenador, Pacheta calificó el penalti como «escandaloso», y aseguró que «no entiendo nada. Vi la jugada por televisión y es muy claro. El árbitro también debería haberla visto. No entiendo a los del VAR. Soy defensor aférrimo del VAR, pero hay algo que no me cuadra».