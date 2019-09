"Somos los primeros que queremos dedicarle una victoria a la afición"

El lateral izquierdo del Elche CF Juan Cruz lamenta que frente al Tenerife se les escapase otra oportunidad para poder conseguir el primer triunfo de la temporada como local. "Somos los primeros que queremos dedicarle una victoria a nuestra afición que nos está apoyando en cada partido".

El futbolista madrileño califica como "igualado" el encuentro frente al conjunto canario. "Sabíamos que iba a ser un partido duro. El Tenerife es un gran equipo con las ideas muy claras. Hicimos un buen primer tiempo y fuimos mejores por momentos. Si seguimos en esta línea y con el empuje de la afición seguro que los tres puntos llegarán pronto".

El pundonoroso defensa franjiverde se queja del penalti por manos de un defensor tinerfeño con empate en el marcador que el árbitro no quiso señalar tras consultar con el VAR. "No la he visto en el campo, pero por lo que hemos visto por televisión parece que sí es penalti. Nos informaron de que cualquier mano en el área se puede pitar. Creo que depende más de lo que interpreten los propios árbitros que de la propia regla. En este caso, decidió no pitar. Ni quiso ir a verlo, que es lo que no entiendo. Ya que paró la jugada por lo menos debería haber ido a verla. Pero no podemos hacer nada. Hay que seguir y quedarnos con el trabajo hecho".

Juan Cruz no le da mucha importancia a la situación clasificatoria actual y el haber sumado ocho puntos de 18 posibles. "La Liga es muy larga y estamos empezando. Ya nos estamos encontrando en la línea de juego que nos gusta y debemos seguir. Estamos convencidos de que pronto conseguiremos ganar en el Martínez Valero".