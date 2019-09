«Hay un penalti escandaloso y algo no me cuadra con el VAR»

«Me pitaron un penalti con el VAR que era un penaltito y hoy [por ayer] ha habido un penalti y no me lo han pitado». El entrenador del Elche, José Rojo, Pacheta, volvió a quejarse anoche por la falta de unificación del criterio arbitral a la hora de señalar penaltis por mano al entender que el jugador del Tenerife Carlos Ruiz incurrió en pena máxima en el minuto 76 con empate a uno en el marcador. «Hay un penalti escandaloso; no entiendo nada. Lo he visto en la tele y que lo vean los árbitros porque algo no me cuadra; y que conste que soy defensor del VAR», protestó el técnico franjiverde.

Pacheta fue más lejos y exigió a los árbitros que acierten «porque los perjudicados o beneficiados somos nosotros. Nos dijeron que las manos en defensa en posición no natural son penalti y el brazo estaba abierto y el balón iba a Manolín».

El preparador reclamó que el VAR evolucione, «funcione mejor y sea más rápido». Pacheta recalcó que tiene que enjuiciar lo que pasa en el campo y es «determinante» para el resultado. «No me voy a callar», enfatizó.

En cuanto al partido, el entrenador burgalés calificó de «fantásticos» el primer tiempo y los últimos minutos de su equipo frente a un Tenerife «buenísimo, con síntomas de equipo grande y que ha hecho muchas cosas».

Pacheta reconoció que el Elche atravesó momentos «de duda y difíciles» tras el empate visitante, «pero acabamos el partido como hay que hacerlo: volcados en el área rival y buscando la victoria, aunque al final no obtuvimos el premio», tal y como también ocurrió en el empate ante el Lugo.

«Hemos hecho un partido muy bueno y ya tenemos ocho puntos; sólo nos quedan 42», se felicitó el entrenador en alusión a sus cuentas de 50 puntos para lograr la permanencia en la categoría.