Edgar Badia: "Sumar siempre es positivo"

A pesar de no haber podido conseguir la primera victoria como local, el portero del Elche CF Edgar Badia considera que "sumar siempre es positivo. Nos enfrentamos a un gran equipo como es el Tenerife y que nos dominó en alguna fase del encuentro. Nos fuimos a casa un poco triste porque nos pusimos por delante en el marcador e hicimos méritos para ganar. Se nos resiste la primera victoria en casa, pero siempre es positivo sumar y el equipo está en buena línea".

Sobre el penalti no pitado por mano del defensa del Tenerife, el guardameta catalán comenta que "tardó mucho en revisar la jugador y si tarda tanto es que porque algo hay. Es una una lástima que esos detalles del VAR no nos estén ayudando. El VAR está para ayudar, pero siempre hay detalles que marcan. Contra el Lugo también hubo dos acciones un poco justas en las que no se pitaron penalti", recuerda Badia.

El portero del Elche no termina de entender la normativa sobre las manos dentro del área. "Hemos visto de todo. Está habiendo más penaltis de lo habitual, tanto en Primera como en Segunda División. Casi todas las manos las han pitado penalti. Si lo ha sido, hay que lamentarse de ese detalle no fue a favor. Fue una pena porque una victoria nos habría dado mucha tranquilidad y hubiera sido el premio al gran trabajo que estamos realizando".

Edgar Badia destaca que su equipo lo intentase hasta el final. "Tanto los primeros 20 minutos como el apretón final nos daban para ganar. En otras fases, hubo mucho tiempo sin que tuviéramos el balón, porque el Tenerife vive de eso y lo hace muy bien. Con nuestra afición empujando, creo que merecimos ganar".