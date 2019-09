Pacheta: "Tengo la sensación de que vamos a ir a más"

El entrenador del Elche, José Rojo 'Pacheta', afirmó este miércoles que tiene la sensación de que su equipo, tras los últimos resultados positivos logrados en el campeonato, va a ir a más durante la competición. "Somos más contundentes y defendemos con más paz. Estamos en crecimiento y estoy ilusionado con lo que veo", indicó el técnico burgalés.

Pacheta lamentó que el calendario no dé tiempo a "saborear la victoria" en Oviedo, ya que este jueves su equipo recibe al Tenerife, un conjunto al que calificó como "reconocible". "Nos va a tocar correr y esforzarnos. El equipo que mejor trate el balón estará más cerca de la victoria", explicó Pacheta, quien destacó que el Tenerife intenta realizar un juego de "muchos quilates".

"Será un partido bonito para el aficionado, pero duro para nosotros", insistió Pacheta, quien valoró que en una categoría tan igualada como Segunda "los detalles y las áreas son las que deciden". El técnico confesó que, pese a la acumulación de partidos en pocos días, le cuesta cambiar un equipo que deja buenas sensaciones, si bien anunció que necesitará "a todo Dios" en su plantilla para afrontar el exigente calendario que se avecina.

El técnico burgalés se mostró convencido de que a su equipo no le pesa el Martínez Valero a pesar de que aún no ha ganado como local y afirmó que la victoria va a llegar y que cree que va a ser mañana. Pacheta explicó que la mejoría del equipo en las últimas jornadas no se debe a ningún cambio táctico, sino a una "evolución e insistencia en el modelo" y defendió el rol de Iván Sánchez, quien esta temporada no es tan determinante para su equipo en el ataque.

"Está trabajando como un animal. No ha sido un verano fácil para él, porque ha tenido ofertas, pero es el jugador más determinante que tenemos y va a aparecer", explicó Pacheta, quien no se mostró preocupado por el hecho de que el extremo pueda abandonar el club a finales del próximo curso. "Si no lo podemos renovar hay que aprovecharlo y disfrutarlo porque es un jugador tremendo", concluyó.