Claudio Medina: «He subido mi nivel en el mes y medio que llevo aquí»

Frente al Lugo y al Oviedo ha disputado sus primeros minutos desde que fichó hace 15 meses.

Claudio Medina (León, 4 de septiembre, 1993) está cumpliendo el sueño de jugar en el fútbol profesional con el Elche. La temporada pasada llegó al club ilicitano procedente del Sporting, pero no pudo hacerse un hueco en la primera plantilla y fue cedido al Mirandés de Segunda B, con el que logró el ascenso. Este verano parecía que podía volver a salir para dejar su hueco a un delantero de más enjundia, pero los problemas de la entidad franjiverde con el límite salarial le han permitido quedarse.

En los tres primeros partidos estuvo en el banquillo y no jugó ningún minuto. En los dos últimos ha salido, en el 77 frente al Lugo y en el 68 contra el Oviedo, por Yacine. Después de 15 meses de su fichaje por el Elche ha podido jugar. «Ya tenía ganas y me he sentido muy bien en los minutos que he jugado. En Oviedo, sabía que iba a jugar porque en el descanso Yacine avisó de que tenía molestias», explicó.

El futbolista leonés de 26 años recuerda que «el año pasado tuve la mala fortuna de lesionarme en la pretemporada y se lo puse fácil a Pacheta para salir cedido porque tenía mucho donde elegir arriba con Sory, Benja, Nino...». Sin embargo, asegura que «la cesión en el Mirandés me vino bien y fue una buena experiencia, y encima ascendí. Me ha servido para volver como un jugador que va a crecer».

Claudio Medina afirmó que estaba tranquilo a pear de no tener oportunidades en los primeros encuentros: «La Segunda División es muy larga y los jugadores estamos preparados para estas situaciones. Todos vamos a tener minutos y, si te vienes abajo, te cavas tu propia tumba. Por eso hay que intentar entrenar bien y aprovechar los minutos, porque si bajas los brazos es peor», y recuerda que «los principios son complicados porque el entrenador tira de los que conoce, pero los nuevos nos vamos adaptando. Ahora vienen varios partidos entre semana y hay que estar preparados por si hay rotaciones».

Diferencia con Segunda B



El delantero reconoce que entre Segunda B y Segunda «se nota el salto». «Igual con los equipos punteros de Segunda B no hay tanta diferencia, pero con los de la parte de abajo de cada categoría sí». Ahora, lo que le importa es seguir creciendo en el Elche. «No quiero ponerme ningún techo, pero desde la pretemporada tengo buenas sensaciones. En mes y medio de Liga que llevamos y en la pretemporada he notado que he subido mi nivel estrenando con este grupo. Tener compañeros así hace que te crezcas».

El jugador leonés confía en iniciar la racha de triunfos como local mañana frente al Tenerife. «Tenemos ganas de lograr la primera victoria en casa, pero no hay que volverse locos. El Tenerife llega en una buena dinámica. Si no estamos a un buen nivel, seguro que nos ponen las cosas difíciles», avisió.

Y sobre las aspiraciones del Elche indicó que «nuestro primer objetivo es ganar al Tenerife. Si estamos arriba, perfecto y más cómodos y con menos presión nos encontraremos. Pero ahora estamos todos los equipos muy cerca. Cuando no ganamos al Lugo parecía que no arrancábamos y ahora, una semana después, tras ganar en Oviedo, estamos cerca del play-off. Debemos ir paso a paso».