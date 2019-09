"Tenemos ganas de ganar en casa, pero no hay que volverse locos"

Claudio Medina ha sido el encargado de atender este martes a los medios de comunicación, El delantero del Elche Club de Fútbol ha reconocido que están en un buen momento. "En el inicio de la Liga no vio al Elche que todos queremos. En el último partido en casa ya vio y en Oviedo, también. Esperamos seguir con esta línea durante toda la temporada, aunque es difícil estar bien toda la campaña", y considera que no ha cambiado tanto el equipo de los primeros partidos a ahora. " Acabámos de empezar y tenemos que conocernos todos, principalmente los nuevos que hemos llegado. Por eso hay que tratar hacer la buenas rachas largas y los malos partidos, que también habrá, que pasen los más rápidamente posible".

El futbolista leonés también afirma que, a pesar de las dos victorias en tres partidos, no se sienten más cómodos a domicilio. "Frente al Lugo en casa hicimos mejor partido que en Oviedo, sobre todo a nivel ofensivo, aunque en el Carlos Tartiere, a nivel defensivo y tácticamente estuvimos de maravilla. Contra el Lugo estuvimos muy cómodos y tras marcar el primer gol fuimos a por el segundo, pero ellos nos empataron en la única que tuvieron. Quitando el día del Fuenlabrada que no estuvimos bien, el nivel no ha sido malo".

Tras fichar por el club ilicitano el verano pasado, ha tardado 15 meses en debutar como franjiverde después de una campaña cedido en el Mirandés. "Ya tenía ganas y me sentí muy bien. En Oviedo, sabía que iba a jugar porque Yacine ya tenía molestias en el descanso", y recuerda que "el año pasado tuve la mala fortuna de lesionarse en la pretemporada y se lo puse fácil a Pacheta para salir cedido porque tenía mucho donde elegir arriba con Sory, Benja, Nino...La cesión en el Mirandés me ha venido muy bien. Ha sido una buena experiencia y encima ascendí. Me ha servido para volver como un jugador que va a crecer. Los principios son complicados porque el entrenador tira de los que conoce, pero los nuevos nos vamos adaptando. Ahora vienen varios partidos entre semana y hay que estar preparador por si hay rotaciones", ha comentado.

El atacante franjiverde ha asegurado que estaba tranquilo, a pesar de que en los primeros tres encuentros no jugó ningún minuto. "La Segunda División es muy larga y los jugadores estamos preparados para estas situaciones. Todos vamos a tener minutos y, si te vienes abajo, te cavas tu propia tumba. Por eso hay que intentar entrenar bien y aprovechar los minutos, porque si bajas los brazos es peor".

La competencia tampoco asusta a Claudio Medina y se alegra de que Yacine esté viendo portería, aunque eso le ponga las cosas difíciles para ser titular. "No importa que haya marcado dos goles o no. Es un gran delantero y cuantos más goles marque mejor para el equipo, para él y para mí, porque me pondré más las pilas para intentar hacerlo mejor. Los goles son amores y si un delantero marca siempre está más contento. A pesar de que no había marcado, contra el Lugo ya estuvo muy bien y a punto de hacerlo. Espero que pueda seguir la racha".

El joven futbolista leonés reconoce que entre Segunda B y Segunda "se nota el salto". "Igual con los equipos punteros de Segunda B no hay tanta diferenciam, pero con los de la parte de abajo de cada categoría sí". Ahora, lo que le importa es seguir creciendo en el Elche. "No quiero ponerme ningún techo. No he jugado mucho, pero en pretemporada ya tenía buenas sensaciones. En mes y medio de liga que llevamos y en la pretemporada he notado que he aumentado mi nivel estrenando con este grupo. Tener compañeros así hace que te crezcas".

Su puesto es el de "9" referencia. "Me encuentro más cómodo de delantero centro. En situaciones puntuales puedo jugar en la banda o de segunda punta. Estoy a disposición de lo que requiera el míster", y está aprendiendo mucho de Nino. "No se qué hace que todas entran aunque le dé mal (risas). Todos aprendemenos de él, no solo como gran jugador sino como persona y gran capitán. Y no parece tener la edad que tiene. Estoy encantado y sabemos que con Nino contamos con una baza importante, porque es muy listo y tiene mucha experiencia. Con el balón es un escándalo y a la que tenga, la va a meter. El balón que le puso en el segundo gol de Yacine en Oviedo fue perfecto. Por eso, cuando le ves, sabes que le vas a dar la pelota porque sabes que tiene mucho criterio y lo va a hacer bien".

Claudio Medina confía en iniciar la racha de triunfos en el Martínez Valero el jueves (19 horas) frente al Tenerife. "Tenemos ganas de lograr la primera victoria en casa, pero no hay que volverse locos. El Tenerife llega en una buena dinámica y cuenta con los mismos puntos que nosotros, pero eso ahora no dice mucho. Si no estamos a un buen nivel, seguro que nos ponen las cosas difíciles". Y sobre las aspiraciones del Elche indica que "nuestro primer objetivo es ganar el jueves al Tenerife. Si estamos arriba, perfecto y más cómodos y con menos presión nos encontraremos. Pero ahora estamos todos los equipos muy cerca. Cuando no ganamos al Lugo parecía que no arrancábamos y ahora, una semana después, tras ganar en Oviedo, estamos cerca del play-off. Sabemos lo que tenemos que hacer, debemos ir paso a paso y, cuando queden 10 ó 15 jornadas, ya veremos hasta dónde podemos llegar".