Pacheta: «Es una victoria de prestigio que nos va a reforzar»

El preparador dice que el triunfo reforzará la moral para el partido del jueves frente al Tenerife.

«Es una victoria de mucho prestigio que nos va a reforzar de cara al futuro». Esa era la principal conclusión que sacaba Pacheta a la finalización del partido de ayer en el Carlos Tartiere de Oviedo.

El técnico del Elche reconoce que «arrancamos mal la Liga, con partido y medio malo», pero destaca la mejoría que está experimentado su equipo en los últimos encuentros. «Estamos creciendo mucho». El preparador burgalés se queda, principalmente, «con que hemos sido un equipo sólido y muy solidario», y recuerda que «los cambios llegaron por obligación. Lo de Gonzalo Verdú es más preocupante y esperemos que no se complique y lo de Yacine ha sido el típico bocadillo por un golpe en el muslo».

Pacheta también se alegra de que Yacine Qasmi haya recuperado su olfato goleador «Cuando el 9 del equipo mete goles, todo es más sencillo».

El entrenador del Elche, que volvía al feudo asturiano, donde estuvo entrenando al conjunto ovetense, puso en valor lograr el triunfo en ese escenario. «Esta victoria es de mucho prestigio porque no es fácil ganar en el Carlos Tartiere. Hemos hecho un partido muy digno de Segunda División, que nos va a reforzar en muchísimos aspectos del juego y en esa dinámica positiva en la estamos entrando». Además, también destaca el reforzamiento «moral» que va a tener sus futbolistas de cara al encuentro del jueves, a las siete de la tarde, en el estadio Martínez Valero, frente al Tenerife.

Dos triunfos a domicilio

Curiosamente, el Elche ha conseguido las dos victorias que lleva en estos primeros cinco partidos de Liga a domicilio. De los tres encuentros disputados fuera de casa, venció en el Alcorcón (1-2), perdió en Zaragoza (1-0) y ahora ha llegado este triunfo en Oviedo (0-2). Sin embargo, en el Martínez Valero solo ha sumado un punto después de caer con el Fuenlabrada (0-2) y empatar con el Lugo (1-1). «La temporada pasada nos costó mucho ganar fuera y ahora se nos resiste en casa, pero eso no me preocupa. Lo que me preocupa es estar bien y últimamente lo estamos. Estas victorias nos dan continuidad y consistencia».

Pacheta quiso despedir su rueda de Prensa mandando «un abrazo y mucha fuerza y ánimo» a todas las localidades que están sufriendo la gota fría en la provincia sobre todo a las cercanas a Elche y la Vega Baja.