Nico: "Si no hubiese llegado Danilo, no habría venido ningún otro central"

El director deportivo del Elche Club de Fútbol, Nico Rodríguez, ha dado la cara este miércoles en la presentación de Danilo Ortiz y ha hablado sobre el polémico fichaje del central paraguayo, recomendado por el representante argentino Christian Bragarnik, posible nuevo socio de Sepulcre como accionista del Elche; y sobre la posible llegada del afamado agente en Argentina que podría entrometerse en el trabajo de la actual comisión deportiva.

Nico ha reconocido que Danilo Ortiz no era un futbolista que tuviera en su agenda. "Manejábamos otras opciones, pero visto y analizado como estaba el mercado y sin disponer de límite salarial, desde la propiedad (Sepulcre) nos hicieron llegar el ofrecimiento de un jugador que cumplía las necesidades de central zurdo que teníamos y transformamos el problema en una oportunidad para cubrir esa vacante", y añadido que "Pacheta estaba reclamando un central zurzo y hemos cumplido su petición. Lo que era un problema ha sido una oportunidad", ha insistido.

El director deportivo del club ilicitano ha asegurado que si no llega a venir Danilo "vista la situación, posiblemente no hubiera llegado ningún otro jugador", aunque, a la vez, ha señalado que la comisión deportiva también tenía en cartera otros futbolistas que tenían opciones de fichar por el mínimo del límite salarial, al igual que ha venido Danilo. "Pero los condicionantes no los marcamos nosotros. Trabajamos para tener alternativas y proponer y, a partir de ahí, las decisiones de fichar las tomamos por consenso. Danilo era la única viable".

Sobre lo que ha sido la planificación de plantilla, el técnico asturiano ha explicado los cambios que han surgido por los problemas con el límite salarial. "Desde un primer momento teníamos una hoja de ruta con unas expectativas de seis millones iniciales. Nosotros nos dedicamos a trabajar en función de los recursos que tenemos. Luego, ha ido variando y se produjo una reducción de un 20% en las expectativas y tuvimos que variar la hoja de ruta. Nos hemos tenido que adaptar, lo que ha hecho que el resultado final haya cambiado".

Nico Rodríguez también se ha referido a la posible llegada de Bragarnik al club ilicitano. "El propietario (Sepulcre) me ha dicho que tiene conversaciones, pero no tengo ninguna constancia de que vaya a haber cambios. Lo único que me ha dicho es que está buscando soluciones porque la inversión inicial que pretendía realizar se había quedado corta y, por ello, busca más recursos", y si la llegada del representante argentino puede influir o no en la autonómica de su trabajo ha comentado que "yo me tengo que ceñir a día de hoy a lo que hay. El resto son especulaciones inacabadas. Sería una temeridad por mi parte adelantarme a los acontecimientos y debería ser la propiedad quien diese explicaciones"

El responsable de la planificación deportiva ha asegurado que está "encantado" con la plantilla que se ha configurado " a nivel personal y profesional", pero reconoce que "no se ha terminado como hubiéramos querido. Queríamos una plantilla corta de 20-21 jugadores para darle oportunidades a los canteranos y estamos teniendo la buena noticia de Óscar Gil. Aunque hemos traído futbolistas polivalente, nos hubiera gustado contar con más variantes".

Nico ve complicado traer ahora jugadores que estén en paro. "Primero tenemos que mirar la situación del club y no tenemos margen, pero el trabajo nuestro no para y estamos indagando distintas posibilidades por si surge la oportunidad. Se tienen que dar la circunstancias de que sean futbolistas en paro y que la última temporada hayan jugado en España. Buscamos cualquier posición".

Por último, cuando se le ha comentado que en el club se comentó la posibilidad de guardar dinero para mediados de agosto intentar traer un delantero que marcase las diferencias, ha indicado que "no hemos guardado ningún recurso. Hemos seguido la hoja de ruta y nos hemos ido adaptando siempre la supervisión del club. No disponíamos de esa bolsa de dinero para traer la figura de ese delantero. Ojalá se generaran recursos para poder traerlo, porque nos daría un salto de calidad"