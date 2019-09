Danilo Ortiz: "A Bragarnik solo lo conozco por el nombre...que es argentino"

Danilo Ortiz, el central paraguayo que ha llegado al Elche Club de Fútbol aconsejado por el representante argentino Christian Bragarnik, que negocia con el máximo accionista del club ilicitano, José Sepulcre, para formar parte de la entidad franjiverde, ha asegurado este miércoles, en su presentación oficial, que conoce al agente sudamerica "por el nombre...es argentino". Fueron las únicas palabras del futbolista al respecto.

Sobre la polémica que ha rodeado su fichaje ha comentado que "me llegaron alguna noticia y vi que se le estaba dando importancia, pero me considero un tipo fuerte a nivel mental y no le quiero dar mucha importancia".

El nuevo defensa franjiverde ha explicado que su incorporación al club ilicitano se gestó de forma "muy rápida". "Fue una linda sorpresa. Cuando estaba cogiendo las cosas para ir a jugar con el Dorados de México, me comentaron la posibilidad de venir al Elche y no lo dudé. Cuando me dijeron que ya estaba hecho el fichaje, ni siquiera fui con mi anterior equipo porque en el otro día tenía un vuelo para venir a España".

Danilo Ortiz ha indicado que en sus primeros días en tierras ilicitanas se está encontrando "muy bien". "La adaptación está siendo fácil. Hay grupo formado por buenas personas, el cuerpo técnico, Nico (Rodríguez), Antonio (Chaves) se están preocupando mucho por mí y poniéndose a mi disposición. Me encuentro muy a gusto desde el primer día que llegué. El tema del horario me costó un poco al principio, pero ya me estoy acomodando".

El nuevo central ha afirmado que conocía al Elche y espera tener protagonismo en el club como han tenido otros paraguayos ilustres como Romero, Lezcano o Cayetano Re, entre otros, en la época dorada de la entidad franjiverde. "¿Quién no conoce al Elche" Hasta hace dos o tres años estaba en Primera División. Es una oportunidad muy buena para mí y voy a tratar de aportar y de aprender de los jugadores de jerarquía que hay en la plantilla".

El futbolista se describe como "el típico jugador sudamericano que trato dejarme todo en el campo. Me considero buen en el juego por alto", y afirma que físicamente se encuentra "bien". "Vengo de jugar de México y a nivel físico estoy bien, ahora tengo que mejorar a nivel táctico porque aquí lo táctico importa más que en Sudamérica o México, donde son más desordenados".

Danilo Ortiz confía en recuperar en el Elche su nivel del comienzo de su carrera en Cerro Porteño que le llevó a ser internacional con Paraguay. "Son canterano de Cerro con el gané un título, mostré un nivel bueno y se me llevó a la selección y a fichar por el Palermo en Italia. Pero tuve una lesión de cinco meses y luego volvía a préstamo a Argentina. El año pasado hice un gran año, éste no jugué tanto y ahora, cuando estaba cogiendo el rítmo, incluso marqué un gol con Dorados, surgió la opción de venir aquí. Espero volver a ser el futbolista que fui hace algunos años".

Por último, el defensa franjiverde sueña "al igual que el resto de compañeros con subir a Primera División con el Elche"