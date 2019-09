Ramón Folch: "Dejé aparte las redes sociales para no leer las críticas"

Ramón Folch, que el próximo domingo regresa a Oviedo ha asegurado este miércoles que está "muy ilusionado en volver a la que fue mi casa durante los dos últimos años". "Allí tengo excompañeros y amigos en la ciudad. Voy con respeto y cariño, pero con la intención de sumar los tres puntos" porque ahora defiende los colores del Elche CF.

El centrocampista catalán no se fía del conjunto asturiano que ha sumado uno punto de 12 en las primeras cuatro jornadas. "Están en una situación delicada. Durante la pretemporada sí que dieron buenas sensaciones y en el inicio de Liga se les ha escapado puntos en los últimos minutos. Será un rival difícil porque juegan ante su gente, en el Carlos Tartiere que aprieta mucho y debemos salir concentrados y dar lo mejor de sí si queremos lograr algo positivo", avisa.

El mediocentro destaca la mejoría que el conjunto ilicitano comenzó a mostrar frente al Lugo. "Nuestro inicio de Liga no fue bueno, pero el pasado domingo ya se empezó a ver el que queremos. Hemos recuperado las sensaciones que tuvimos en pretemporada y frente al Lugo creamos seis o siete ocasiones, que en Segunda División es difícil, y no concedimos en defensa".

Folch también mejoró sus prestaciones en el último partido. "Me encontré bien. Estoy trabajando para mejorar. Tenemos una plantilla corta y todos debemos sumar, juguemos cinco minutos 40. Intento hacer mi juego posicional, colocarme bien tácticamente y dar equilibrio al juego"", y sobre el equipo ha comentado que "estamos en un periodo de adaptación, hemos llegado jugadores nuevos, que nos tenemos que adaptar a un entrenador nuevo y, poco a poco, vamos mejorando. Esto acaba de empezar y la imagen del domingo es la línea a seguir".

El centrocampista considera que la ansiedad que pueda tener el Oviedo les puede venir bien. "Tenemos que salir con la misma idea de siempre para ganar. Ellos están en una situación delicada y para ellos va a ser difícil. Tenemos que intentar que pasen los minutos y sentirnos cómodos. El objetivo es salir bien desde el principio".

Ramón Folch ha sido uno de los fichajes importantes de la temporada y tras sus malas actuaciones en las primeras jornadas recibió numerosas críticas, sobre todo a través de las redes sociales. Al respecto, el futbolista ha indicado que "Las redes sociales las deje aparte hace tiempo porque en Oviedo también había gente así. Trabajo al máximo para intentar estar bien y ayudar al equipo desde la primera jornada. Yo soy el más exigente conmigo mismo. A veces las cosas salen y otra no. Los rivales también cuentan. No es porque yo no quiera. El pasado domingo ya estuve mejor al igual que el equipo. Se vio un Elche con equilibrio y sólido atrás. Frente al Lugo se vio una buena imagen, no solo mía, sino de todo el equipo".