En Argentina aseguran que Bragarnik ya ha entrado en el accionariado del Elche

En Argentina aseguran que Christian Bragarnik ya ha llegado a un acuerdo con el máximo accionista del Elche Club de Fútbol, José Sepulcre, para entrar a formar parte del accionariado del club ilicitano. Según la agencia "Noticias Argentinas", el afamado y polémico representante de jugadores ya habría adquirido un paquete accionarial de la entidad franjiverde para "gerenciar" el Elche y que será el "encargado de conducir los destinos futbolísticos" del club ilicitano.

Según esta agencia argentina, la información es fiable tras "consultar tres fuentes". Incluso, señalan que Bragarnik ya habría alquilado un piso en tierras ilicitanas para estar más cerca del estadio Martínez Valero. El agente de futbolistas estuvo viendo en directo el primer partido de Liga frente a la Fuenlabrada y el pasado domingo volvió a estar presente en el coliseo franjiverde siguiendo el encuentro frente al Lugo, acompañado de Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors. Incluso, algunas informaciones en redes sociales aseguran que cuando marcó el gol Nino, Sepulcre y Bragarnik cruzaron miradas cómplices y colocaron el dedo pulgar hacia arriba.

Sepulcre calificó al representante argentino y al grupo inversor como "amigos y conocidos" y sin citar su nombre admitió que habían aconsejado el fichaje del central paraguayo Danilo Ortiz, pero "nada más". El máximo accionista del Elche señaló que el jugador había llegado "muy barato y sin comisiones" para los representantes y que el grupo encabezado por Bragarnik podría entrar en el club ilicitano o no y que se había reunido con más posibles inversores ante la falta de ayuda del empresariado ilicitano y de la zona. José Sepulcre también aseguró que no estaba preocupado por la posible reputación que rodéa al agente argentino. "Mientras no venga a meter la mano en la caja y con una pistola...", comentó el empresario ilicitano, a la vez que señaló que en caso de querer entrar debería aportar dinero, igual que ha aportado él siete millones de euros y que, en todo caso, lo haría como participe de la empresa privada Tenama Iversiones que el expresidente del Elche comparte con el exsecretario general Antonio Rocamora.