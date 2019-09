El Elche es el quinto equipo de Segunda con el límite salarial más bajo

El Elche CF, con 5.084.000 euros, es el quinto equipo de Segunda División que ha contado con un límite salarial más bajo durante el mercado de verano que finalizó el pasado 2 de septiembre. Tan solo los cuatro equipos recién ascendidos a la categoría de plata del fútbol español Fuenlabrada (4.052.000), Ponferradina (4.194.000), Mirandés (4.268.000) y Racing de Santander (5.078.000) han dispuesto de menos dinero para confeccionar sus respectivas plantillas.

Los numerosos compromisos de pago que tiene el club ilicitano derivado de su convenio tras salir del concurso de acreedores y las deudas que arrastras del pasado con Hacienda y la Agencia Tributaria continúan penalizando a la entidad franjiverde porque para LaLiga son pagos perentorios que se tienen que cumplir a rajatabla. Además, el Elche no ha podido justificar grandes ingresos en concepto de abonos -no ha llegado a los 15.000 deseados- y la publicidad, aunque ha aumentado las cantidades procedentes de esta parcela, no ha terminado de cumplir las expectativas más optimistas.

Los tres equipos recién descendidos de Primera División, que cuentan con la importante Ayuda del Descenso y Almería, gracias a la aportación de más de 30 millones del jeque saudí Turki Al-Sheikh, son los que han contado con un límite salarial más alto. El Girona, con 29.278.000 euros, ocupa el primer lugar destacado, seguido del Rayo Vallecano, con 19.051.000; el Almería, con 18.122.000; y el Huesca, con 16.324.000. Una situación que le permiten ser los claros favoritos para lograr el ascenso, aunque el dinero no asegura nada y ahí están los ejemplos de Las Palmas, Málaga y Deportivo de la Coruña la temporada pasada. Precisamente, los canarios, con 12.246.000 euros; los gallegos, con 11.354.000; ocupan el quinto y sexto puesto, respectivamente de esta clasificación de emolumentos para completar sus plantillas.

Uno de los aspectos que influyen de forma considerable a la hora de calcular los límites salariales son las ventas de jugadores. El Sporting de Gijón se ha visto favorecido por el trasapaso de su portero Dani Martín al Betis por cuatro millones de euros, que unido a que tiene sus cuentas moderamente saneadas tras su paso por Primera División y salir del concurso de acreadores, le ha permitido contar con 11.314.000.

Por su parte, el Málaga ha sido uno de los más perjudicados y ha pasado de los más de 18 millones de la temporada pasada tras descender de Primera a 9.905.000 euros, que le han impedido inscribir a algunos de sus fichajes. El Tenerife (9.780.000) y el actual líder de LaLiga Smartbank, el Cádiz (9.053.000) también cuentan con presupuestos importantes.

A continuación se encuentran Oviedo (8.168.000), Albacete (7.930.000) y , el Zaragoza, que a pesar de tener 25.000 abonados y unos ingresos importantes de publicidad y venta de jugadores, sigue, al igual que el Elche, arrastando muchas deudas y es el décimo tercer equipo en límite salarial con 7.562.000. Otros equipos modestos como el Extremadura (6.155.000), Alcorcón (6.061.000), Lugo (5.985.000) y Numancia (5.286.000) también superan los escasos cinco millones del Elche y el Racing y los pocos más de cuatro del Mirandés, Ponferradina y Fuenlabrada.

LaLiga se está mostrando muy estricta en las últimas temporadas, pero especialmente ha mirado con lupa en esta para intentar evitar que repita el caso del Reus de la temporada pasada al que tuvo que descalificar de la competición por no poder cumplir los comprimosos económicos adquiridos.