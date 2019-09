«Éste es el Elche que quiero, ya ha venido y estamos aquí»

El técnico dice que el estado del césped no ayuda a hacer su juego y se queja de dos penaltis.

Pacheta reconoció al final del partido que su equipo progresa y que solo le faltó acierto de cara a gol para ganar el partido. El técnico se mostró contento con la mejoría y aseguró que «este es el Elche que yo quiero, ya ha venido y ya estamos aquí».

El preparador franjiverde destacó que «no ganamos, pero ya somos un equipo como el de la temporada pasada. Tuvimos hasta 13 ocasiones de gol y muchos centros laterales con peligro. Hemos estado activos y me voy feliz con el trabajo de los chicos, porque hemos empequeñecido a rival que era de los que más posesión acumulaba y más veces llegaba al área. Fuimos mejores».

El entrenador burgalés tiene claro que la única fórmula para mejorar el acierto de cara a portería es «llegar muchas veces como hacíamos el año pasado», pero indicó que lo importante es que «volvemos a las buenas sensaciones que hacen crecer al equipo. En el primer tiempo, tuvimos algunas precipitaciones, pero en el segundo tuvimos continuidad de juego y ocasiones».

Sin ponerlo como excusa, Pacheta se refirió al estado del césped. «No nos ha beneficiado y es muy difícil conducir el balón en este campo. Se ha visto buenos centros y llegadas, pases, actitud defensiva... pero no se ve ese uno contra uno de Iván Sánchez, por ejemplo. El campo está mejor, pero no está bien». Por eso, dijo que habían apostado por ser «más prácticos». El técnico del Elche también se quejó de los dos penaltis que el árbitro no señaló en el derribo a Fidel y en las manos de un defensor del Lugo en la recta final del partido. «Las manos del jugador del Lugo no están en posición natural. Es penalti y el de Fidel también es claro. Sigo defendiendo el VAR porque arregla problemas».

El entrenador franjiverde resta importancia al hecho de solo haber sumado cuatro puntos de 12 posibles. «Estamos en proceso y este es el Elche que quiero, que sea dominador y someta a los rivales y, si me cogen una contra, lo entrenaremos para defenderlas con más paz. El gol del Lugo viene de una presión que no es buena, pero por apretar arriba también vino nuestro gol. Me voy convencido de lo que tenemos. El equipo ha tenido fe, desborde, juego aéreo? Hay que felicitar a los jugadores. Me voy con una sensaciones estupendas. No ganamos, pero hicimos lo que el partido exigía», señaló Pacheta.