Mfulu es baja por lesión y Danilo Ortiz se queda fuera de la convocatoria

Ya se conoce el once inicial que el Elche CF va a presentar esta tarde, a partir de la seis, frente al Lugo, en estadio Martínez Valero. El franco-congoleño Nuke Mfulu no ha superado los problemas musculares que viene arrastrando desde el pasado viernes y se ha quedado fuera de la convocatoria. Además, Pacheta ha decidido, a pesar de contar con solo 17 profesionales y Óscar Gil, que el último fichaje, el central paraguayo Danilo Ortiz, no está aún para entrar en una lista y ha preferido llamar al canterano César Moreno.

En el equipo titular hay dos cambios con respecto al que jugó en la última jornada frente al Zaragoza en La Romareda. Ramón Folch ocupará el puesto de Mfulu y formará el doble pivote junto a Gonzalo Villar, mientras que Fidel vuelve tras superar sus problemas con las paperas y será el extremo izquierdo sustituyendo a Andoni López.

El once inicial está formado por Edgar Badía, Óscar Gil, Gonzalo Villar, Dani Calvo, Juan Cruz, Ramón Folch, Gonzalo Villar, Iván Sánchez, Fidel, Nino y Yacine. En el banquillo estarán el portero suplente San Román, además de Tekio, Andoni López, César Moreno, Pere Milla, Josan y Claudio Medina.

Son baja Manuel Sánchez y Nuke Mfulu por lesión y Danilo Ortiz por decisión técnica.