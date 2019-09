El césped ya está preparado

Los jugadores franjiverdes lo pisaron ayer por primera vez en el partidillo frente al filial y reconocen la mejoría.

El césped ya no será excusa. El terreno de juego del estadio Martínez Valero ha experimentado un gran avance con respecto al primer partido de Liga frente al Fuenlabrada y ya está en condiciones para resistir con garantías suficientes el encuentro del próximo domingo (18 horas) contra el Lugo.

La empresa Servicésped, que es la encargada de su mantenimiento, asegura que todavía no está perfecto, pero sí «al 95%». Por lo que el domingo «estará bien».

Han pasado tres semanas desde el choque ante el cuadro madrileño y se ha aprovechado para poner mucho abono nitrogenado, que ha provocado un tratamiento estimulantes, que ha provocado que la bermuda (grama) corra y se expanda por todo el campo.

El problema que surgió en el primer partido de Liga fue que a la bermuda le faltó horas de sol, sobre todo en la parte del terreno de juego que da la sombra desde la grada de Tribuna y a partir de las seis de la tarde no entraba la luz solar directamente al césped. Eso provocó que la grama, hasta que no saca el espolón, no corre. Por eso, según los encargados del mantenimiento, esa zona del campo estaba peor.

Lo ideal hubiera sido que ese primer partido de Liga se hubiera retrasado una semana más, pero la Federación no accedió debido a las numerosas peticiones de otros clubes que estaban haciendo reformas más importantes en sus estadios.

Ahora, 21 días después del choque contra el Fuenlabrada, el terreno de juego del Martínez Valero, que no ha sido pisado en ningún entrenamiento, a excepción de algún ejercicio para explicar la posición táctica que ha llevado a cabo Pacheta; ya se encuentra preparado para disputar en condiciones un partido.

Los futbolistas del Elche tuvieron la oportunidad de pisarlo en la tarde de ayer, en el entrenamiento a puerta cerrada en el que se disputó un partidillo contra el filial, y reconocen la mejoría, aunque todavía le falta un poco para estar en perfecta condiciones.

Pere Milla ya está disponible



El técnico franjiverde, si no surge ningún contratiempo en los entrenamientos de hoy viernes y mañana sábado, va a tener a toda la plantilla disponible, a excepción del Manuel Sánchez, quien aún tardará 15 días en unirse al grupo y casi seguro que no volverá hasta el encuentro del 22 de septiembre, en Soria, frente al Numancia. Pere Milla, que no viajó a la jornada lúdica de piragüismo y rafting, celebrada el miércoles en el río Segura a su paso por Blanca (Murcia); por unos problemas estomacales, ya está recuperado y ayer entrenó con normalidad.