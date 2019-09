Sepulcre: "Ojalá venga gente y ponga los siete millones que he puesto yo"

El máximo accionista del Elche CF, José Sepulcre, ha comparecido este miércoles ante los medios de comunciación para "aclarar" todos los movimientos que se han llevado a cabo para la confección de la plantilla, el fichaje de última hora de Danilo Ortiz y la posible llegada del grupo inversor argentino encabezado por por Christian Bragarnik. El empresario ilicitano ha estado acompañado en la sala de Prensa del estadio Martínez Valero por el presidente del club, Joaquín Buitrago, la directora general y consejera, Patricia Rodríguez, su socio en la empresa Tenama Iversiones, Antonio Rocamora, el consejero Antonio Antón, el miembro de la comisión deportiva Dani Carmona y el director del fútbol base, Jesús García. Sepulcre ha excusado la ausencia del director deportivo, Nico Rodríguez, "su deseo era estar aquí, pero después de un verano muy duro y de mucho trabajo se ha ido unos días de vacaciones"

Sepulcre ha recordado que para poder confeccionar la plantilla "LaLiga establece un límite salarial en función de los ingresos" y que el Elche está condicionado por "su situación de concursal (concurso de acreedores) y sus compromisos" de pagos de las deudas que viene arrastrando. El máximo accionista ha señalado que, en un primer momento, disponían de un límite salarial de 3,3 millones, de los que había que descontar las fichas de los jugadores del Ilicitano y las rescisiones, por lo que apenas quedaban 2,3 millones. Por ello, para poder poder llegar a los 5 millones que querían conseguir "ha habido que aportar más de tres millones de euros". El límite salarial final ha quedado fijado en 5.083.000 euros y los depósitos que se han realizado ascienden a 3.483.000 euros. Esta última cantidad se convertirán en acciones de la entidad franjiverde una vez que se convoquen las próximas ampliaciones de capital.

"Estamos en un club endeudado y para que nos puedan ampliar el límite salarial ha habido que hacer un depósito importante de dinero. La temporada pasada desembolsé cuatro millones y esta llevo ya tres. De ahí se va a pagar a Hacienda el plazo de un millón que vence en septiembre. LaLiga quiere asegurarse que disponemos de tesorería y, por ello, Tenama ha tenido que atender depositar dinero para poder alcanzar esos 5.083.000 euros y para disponer de una garantía para confeccionar una plantilla con la que poder competir".

Sobre el fichaje de Danilo Ortiz ha explicado que "teníamos el límite agotado y unos amigos o conocidos nos plantearon la posibilidad de traerlo a un mínimo coste y sin pagar comisiones. Ha sido la forma de traer un central zurdo al precio más bajo. Toda la plantilla ha sido confeccionada por la comisión deportiva y por el entrenador con el que hay una buena relación. Tanto el técnico como el director deportivo han dado el visto bueno a su fichaje. Contamos con futbolistas profesionales y con los jugadores del Ilicitano. Estamos apostando por la cantera y muchas veces al fútbol base no se le ha tenido en cuenta y ahora sí que estamos apostando".

Tras toda su explicación, el máximo accionista se ha sometido a preguntas y sobre si el grupo inversor argentino había puesto dinero para realizar fichajes ha señalado que "el dinero lo ha puesto Tenama. Ya lo dije en su día, este es un proyecto a cuatro años. El accionista mayoritario soy yo y me gustaría que entrase más gente conmigo. Hemos contactados con empresarios de Elche y de la zona para que nos ayudasen y todos lo han rechazado. Tenemos relaciones con otros grupos y estos señores han conseguido traernos un central a un precio muy bajo. No creo que un jugador de 80.000 euros sea moneda de cambio, ni imposición de nada".

José Sepulcre ha comentado que el hecho de la relación inicial con este grupo sudamericano no quiere decir que vayan a entrar en el club. "Ha sido simplemente el tema de un jugador. También hemos hablado con otros grupos, podremos llegar a un acuerdo o no. Yo he puesto siete millones y considero que es un esfuerzo importante. Ojalá venga más gente que ponga otros siete. Eso signficaría que podríamos tener un límite salarial de siete u ocho millones, pero aquí no ha venido nadie. Teníamos nueve millones de deuda con Hacienda, hemos pagado más de cuatro y ahora cuando abonemos el plazo de septiembre de un millón se quedará en tres. Entonces nuestro tratamiento con LaLiga será distinto y los depósitos para ampliar el límite salarial en vez de multiplicar por 2,2 el dinero de las fichas de los jugadores será por 1,5 o por 1. Entonces tendremos más medios, que es lo que todos queremos y lo que le interesa al Elche".

Cuando se ha preguntado si le inspira confianza Christian Bragarnik después de traer a Danilo Ortiz ha contestado que "nos aconsejó al jugador, no lo traído. Me inspiran confianza todas las personas que tengan ganas de aportar dinero con el Elche para hacerlo más grande y no venga a especular". Sepulcre no ha querido admitir explicitamente el nombre de Bragarnik. "Nadie dice que esa persona vaya a venir. Cualquier persona que venga y ponga el dinero a la misma altura que yo será bienvenida, porque viene a participar del capital social de Tenama y colaborar con el Elche y, así podremos tener más presupuesto". El máximo accionista, cuando se le ha interrogado sobre quiénes componen Tenama, ha dicho que "Antonio Rocamora y yo. Tenama no tiene recursos y el dinero sale de una sociedad mía personal con la que Tenama tiene una deuda. Me molesta hablar de estos temas personales, pero dinero ha llegado a través de transferencias de mi sociedad a Tenama y de ahí a LaLiga".

Sepulcre ha afirmado que no está preocupado por la dudosa reputación que pueda tener Christian Bragarnik. "Parece que vosotros lo conocéis más que yo por lo que ha salido en la Prensa. No sé que coste reputacional pueda tener. Mientras que no venga nadie a meter la mano en la cartera o a ponernos una pistola...La gente que venga tiene que venir a trabajar por el Elche y quien venga a apostar su dinero y a arriesgar su patromino merece todos mis respetos, independientemente de la opinión que pueda tener la afición. Sin es esta persona bien, y sin son otros, también. Si pone 7 millones como he puesto yo..."

En cuanto a como ha ido aportando dinero para confeccionar la plantilla, ha indicado que "el año pasado se depositaron cuatro millones y ahora 3.483.000. Hablamos en un primer momento con la dirección deportiva y estimábamos que podíamos tener unos 5 ó 5,5 millones. Pero LaLiga no nos dijo la cantidad hasta julio. Cuando vimos que necesitamos depositar dinero para poder llegar ahí lo hicimos. No hemos llegado a los 5,5, pero para poder ampliar el límite salarial hay que aportar más del doble de lo que cuestan las fichas de los futbolistas. Por eso ha sido complicado realizar más fichajes"

El máximo accionista ha intentado despejar dudas sobre la intromisión en el trabajo de la comisión deportiva. "Ningún jugador ha venido al margen de la comisión deportiva. Todos han contado con su visto bueno. La comisión deportiva ha trabajado con libertad y a Danilo Ortiz lo conocen y lo han visto. Ha sido una posibilidad muy económica de última hora y se ha hecho".

El empresario ilicitano también ha tratado de explicar como la temporada pasada hubo un límite salarial tras el mercado de invierno de poco más de cuatro millones y pasaron 28 jugadores y esta temporada con solo 18 está en cinco. "Con la venta de Sory se redujo la deuda con Hacienda en más de 1,5 millones y esta campaña contamos con un 7% más de ingresos por derecho de televisión. Por eso pensábamos que íbamos a tener un límite de 4-4,2 y aportando un poco más podríamos estar en 5-5,5. Pero lo que ocurre es que el año pasado, para encajar el presupuesto, se pasaron parte de los salarios con cargo a esta temporada. Además, se han tenido que rescindir los contratos de los jugadores que teníamos cedidos como Collantes, Iván Calero, Benja, Provencio o Nando Quesada y los criterios de LaLiga computan dos años. Si ahora rebajamos más con Hacienda, como vamos a hacer, al año que viene saldremos beneficiados. Después de lo que ocurrió con el Reus, a todos los clubes nos están haciendo un siguimiento muy extrictos y estamos viendo como equipos como Las Palmas o el Málaga no han podido inscribir jugadores".

A pesar de que el expresidente, Diego García, dijo que finiquitando los contratos de los jugadores cedidos antes del 30 de junio se aprovechaba para no computar para el límite salarial de esta temporada, Sepulcre ha explicado que "no computan en el límite, pero sí que es una obligación de pago y por eso LaLiga te obliga a depositar más dinero para ampliar el límite"

El máximo accionista ha cuantificado en "1,3 millones" la cantidad que ha habido que desembolsar para rescindir a los jugadores que no contaban y que seguían con contrato en vigor desde la temporada de Segunda B . "Queríamos hacer borrón y cuenta nueva y hemos tenido que hacer un esfuerzo importante. No queríamos seguir teniendo un montón de jugadores cedidos por ahí. Decidimos acabar con ello y no queremos repetirlo. Este año solo tenemos a Manu Justo, que está cedido al UCAM. Y a Jony que no contaba para el entrenador y hemos tenidos que asumir su ficha"