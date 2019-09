Gonzalo Villar: "Me veo capacitado para ser el líder del Elche"

Gonzalo Villar ha comparecido este martes en la sala de Prensa del estadio Martínez Valero y ha señalado que cada día se va encontrando mejor y que su rendimiento está y va a ir mejorando con el paso de los partidos. "Estoy con mucha ilusión. No hay que olvidar que la temporada pasada tuve una lesión de tres meses y luego estuve dos o tres meses en los que jugué muy poco. Entreno cada dia al máximo y, poco a poco, voy mejor". El joven centrocampista agradece la confianza que le está dando Pacheta, que lo ha puesto titular en los tres primeros partidos. "El míster está haciendo todo lo que puede hacer que es ponerme y me está dando confianza. Ahora se la tengo que devolver yo trabajando mucho".

El jugador murciano ha destacado su progresión. "Frente al Fuenlabrada fue mi peor partido. Era el primero de la temporada y el debut y en ningún momento me encontré a gusto. Además, el equipo tampoco estuvo bien. Luego, en el Alcorcón, estuve mejor y en Zaragoza ya empecé a encontrar buenas sensaciones". Villar ha asegurado que es "autócritico" consigo mismo. "Intento centrarme en mí y abstraermo del exterior. Soy autócritico y sé que no estoy en mi nivel". Por ello, ha señalado que "me exijo en cada entrenamiento y con partidos y confianza, más pronto que tarde, voy a mostrar mi mejor juego".

Gonzalo Villar es consciente de que está en una temporada importante a nivel individual para dar un salto en su carrera profesional. "Se que estoy en un momento perfecto y en una situación. No porque no tenga competencia en mi puesto, que sí que la tenga, porque hay otros compañeros que pueden desempeñar mi función y los jugadores del filial, que también lo pueden hacer bien como está demostrando Óscar Gil. Es una buena oportunidad y sé que está en mis manos, en mis pies y en mi cabeza. Intento abstraerme de los bueno y de lo malo y me voy capacitado para jugar todos los partidos y ofrecer el nivel que tuve en la pretemporada del año pasado. Después de tanto tiempo parado, voy progresando y pronto estaré a buen nivel".

Al centrocampista murciano se le está comparando mucho con Javi Flores y cuando se le ha preguntado si se veía capacitado para ser el líder del Elche y llevar la manija del juego del conjunto ilicitano ha sido rotundo. "Me veo capacitado para todo. Javi Flores fue un jugador importante y cada futbolista somos diferente. Me veo capacitado para hacer jugar a este equipo, pero eso me lo tengo que ganar en el campo. Sabemos que con Pacheta el jugador que rinde tiene su oportunidad y tenemos el ejemplo de Óscar Gil. Pero la confianza al entrenador se la tengo que dar yo"



Gonzalo Villar reconoce que no tener la pelota, que está siendo uno de los problemas del Elche en este comienzo de temporada también le está perjudicando. "El balón me da la vida, al igual que al equipo. Tenemos un equipo para tener la posesión de la pelota y sin balón sufrimos. Tenemos que soltarnos, liberarnos y dominar los partidos como hacíamos el año pasado"