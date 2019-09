Danilo Ortiz empezará hoy a entrenar y Primi rescinde

Danilo Ortiz tiene previsto comenzar a entrenar con el Elche esta tarde.El nuevo defensa franjiverde llegó ayer a tierras ilicitanas y tuvo la oportunidad de conocer las instalaciones del estadio Martínez Valero, a Pacheta y a sus nuevos compañeros. El central paraguayo estuvo acompañado en sus primeras horas como jugador del conjunto ilicitano por el director deportivo, Nico Rodríguez, y por el secretario técnico, Sergio Mantecón.

Esta mañana se someterá a las pruebas médicas y al tener el equipo doble sesión de trabajo, por la tarde realizará su primer entrenamiento.

En principio, el nuevo jugador del Elche, está disponible para el encuentro del próximo domingo, a partir de las seis de la tarde, en el estadio Martínez Valero, frente al Lugo. Si no surge ningún contratiempo durante la semana, tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo, ya que la pareja de centrales seguirá estando formada por Gonzalo Verdú y por Dani Calvo.

La entidad franjiverde hizo oficial el fichaje de Danilo Ortiz minutos antes de las once de la noche, aunque poco después de la nueve LaLiga ya había inscrito al jugador sudamericano y había colgado su nombre en la casilla del Elche de la página web de la Patronal del fútbol español.

Por la mañana, quedaron depositado los 200.000 euros que eran necesarios para poder ampliar el límite salarial. Dinero que ha llegado a través de un grupo inversor argentino, que ha sido quien ha recomendado al central, aunque la transferencia fue realizada por Tenama Inversiones SL.

El plazo de fichajes se cerró a las 12 de la noche y el club ilicitano no hizo ningún fichaje más de última hora.

De esta forma, la entidad franjiverde finaliza el mercado de verano con siete incorporaciones: Fidel Chaves, Pere Milla, Nuke Mfulu, Ramón Folch, Migue San Román, Andoni López y Danilo Ortíz.

Pacheta cuenta con 19 futbolistas profesionales a su cargo, más el canterano Óscar Gil, quien, a pesar de tener ficha del filial, es a todos los efectos un jugador más de la primera plantilla.

Adiós al canterano Primi



No hubo más altas en el Elche, pero sí que se produjo una baja. Otro canterano como es Primitivo Férriz «Primi» llegó a un acuerdo para rescindir su contrato antes del cierre de mercado.

El central no contaba para Pacheta y el técnico franjiverde ya le había hecho saber que iba a contar con muy pocas posibilidades de jugar. Además, el joven jugador ilicitano no tenía ficha y el club no disponía de límite salarial para poder darlo de alta.

En caso de no haber rescindido, no podía marcharse a otro equipo hasta el mes de enero y tendría que estar parado. De esta forma, ambas partes consideraron que lo mejor era finiquitar su contrato, que el jugador se quedase en paro y, así, poder buscar un nuevo destino fuera del mercado de fichajes.

La decisión ha sido muy complicada para Primi, que ayer dio por finalizada así una larga etapa en el Elche al que llegó en edad benjamín y ha ido subiendo a todas las categorías hasta llegar al primer equipo.

Hace dos temporadas sí que tuvo protagonismo y fue uno de los artífices de la plantilla que consiguió el ascenso a Segunda División. La campaña pasada se marchó cedido al Alcoyano en Segunda División B de la mano de Vicente Mir.

Al defensa le hacía ilusión triunfar y jugar en Segunda División en el equipo de su ciudad y en el club de sus amores, pero no lo ha podido hacer y ahora se tiene que buscar un nuevo destino.

Primi va a intentar encontrar un equipo de Segunda B y, si no lo consigue, no tendrá más remedio que hacerlo en Tercera División.