Primi rescinde su contrato con el Elche

Primitivo Ferriz "Primi" ha llegado a un acuerdo para rescindir su contrato con el Elche CF y desvincularse de la entidad franjiverde. El central canterano no contaba para Pacheta y el técnico franjiverde ya le había hecho saber que iba a contar con muy pocas posibilidades de jugar. Además, el joven jugador no tenía ficha y el club no disponía de límite salarial para darlo de alta.

Además, en caso de no haber rescindido, no podía marcharse a otro equipo hasta el mes de enero. De esta forma, ambas partes han considerado que lo mejor era finiquitar su contrato, que se quedase en paro y así poder buscar destino fuera del mercado de fichajes que termina este lunes a las 12 de la noche.

Primi da por finalizada así una larga etapa en el Elche al que llegó en edad benjamín y ha ido subiendo a todas las categorías hasta llegar al primer equipo. Hace dos temporadas consiguió el ascenso a Segunda División y la campaña pasada estuvo cedido en el Alcoyano Segunda División B. Al defensa le hacía ilusión triunfar en el equipo de su ciudad, pero no lo ha podido hacer y ahora se tiene que buscar un nuevo destino.