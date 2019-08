«Soy defensor del VAR y si ha pitado penalti es porque lo es»

El técnico dice que «ha sido un error nuestro» y destaca la mejoría mostrada por su equipo ante un rival «maravilloso».

Pacheta no quiso poner ningún reparo a la decisión del árbitro de señalar el penalti que condenó al Elche. «Soy defensor del VAR siempre, en este caso ha sido en contra y si ha pitado penalti es porque que lo es. Es un error nuestro y no del VAR. Soy defensor de la tecnología para ayudar a los árbitros porque de 20 acciones soluciona 15. No he visto la jugada bien».

Y cuando se le recordó que también pudo haber una pena máxima sobre Yacine en el primer tiempo comentó que «pensaba que se revisaban todas loas jugadas. No sé si ha revisado, pero si ha sido penalti, habría sido injusto que no lo señales», indicó el técnico del Elche.

El preparador franjiverde destacó el buen partido del Zaragoza y lo calificó de «maravilloso» y valoró el buen trabajo defensivo de su equipo. «Me voy contento porque hemos estado más fluidos. Hemos controlado el partido bastante bien y en el segundo tiempo no sufrimos acciones muy claras de gol ni fuimos superado superados». Y en cuanto a utilizar una defensa con tres explicó que fue para «sujetar a sus atacantes y ha salido bastante bien. Sujetamos a un equipo que es candidatos a todo y, después de enfrentarnos a ellos, pienso que lo es más», indic´´o.

No obstante, Pacheta reconoce que tienen que mejorar a nivel ofensivo. «Debemos hacer más ocasiones como la temporada pasada y en eso estamos. La derrota debemos asumirla, pero hemos corrido como animales y hemos sido valientes. No es fácil jugar en un estadio como La Romareda. Sabemos hacerlo mejor, y estoy para mejorarlo. Pero no puedo decir nada en contra de mis jugadores, ni les puedo reprochar nada».

El entrenador del Elche terminó «jodido» porque veía el empate en la mano, incluso pensaba en ganarlo en la recta final «.Metimos a Pere Milla para pillarles en una contra, pero una jugada desgraciada nos lleva a la derrota. Los detalles en las áreas deciden el partido. A Luis Suárez le quisimos para este año, pero juega en el Zaragoza».

Pacheta volvió a destacar al canterano Óscar Gil. Está creciendo mucho, aunque la tensión de la competición todavía le genera esa ansiedad que hace que se le suban los gemelos. Debe ir superándolo. Ha estado fantástico, sujetando su banda y yendo hacia arriba».

Por último valoró que se viera un Elche «que empieza a dar la cara e intenta ser protagonista. No lo conseguimos en todos los tempos que queremos, pero damos muestras de que el equipo va creciendo».