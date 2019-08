El Deportivo complica el sueño del Elche de fichar a Marcos Mauro

El posible fichaje del central Cádiz Marcos Mauro por el Elche CF se antoja muy complicado. Primero porque el club ilicitano no dispone de límite salarial y está a expensas de ajustar sus cuentas y que el máximo accionista vuelva a realizar un depósito en la LaLiga que permita obtener liquidez para poder incorporar futbolistas antes del lunes que se cierra el mercado. Y segundo porque a la entidad franjiverde le ha salido un duro competidor como es el Deportivo de La Coruña, que dispone de más dinero.

Como le contábamos el pasado martes, la ficha del defensa argentino no es muy alta, entre 80.000 y 100.000 euros, pero el Cádiz solicita traspaso y quiere obtener una compensación económica, toda vez que termina contrato a final de temporada y a partir de enero el jugador es libre para comprometerse con cualquier equipo. Además, las negociaciones para su renovación han sido tensas y no han alcanzado un acuerdo, a pesar de que el entrenador amarillo, Álvaro Cervera, ha señalado que es un futbolista importante dentro de la plantilla.

El Elche no está en condiciones de realizar un desembolso alto, mientras que el club gaditano solicitaba 500.000 euros por su carta de libertad. Una cantidad a todas luces imposible para la entidad franjiverde. Por su parte, el Deportivo de La Coruña, según señalan desde tierras gallegas, estaría dispuesto a llegar a los 300.000 euros, algo que en el Martínez Valero también ven imposible.

Ante esta difícil situación, la comisión deportiva que dirige Nico Rodríguez está rastreando el mercado en busca de otro central más económico que satisfaga los deseos de Pacheta por reforzar la defensa. Al mismo tiempo, negocia la incorporación del delantero del filial del Manchester City Lorenzo González que es, en estos momentos, la opción más viable para fichar antes del cierre del mercado del próximo lunes. En el club ilicitano incluso no descartan que pueda llegar el atacante y no llegue un defensa. De hecho, ayer, durante su rueda de Prensa previa al entrenamiento frente al Real Zaragoza, el técnico franjiverde que estaba probando a Manuel Sánchez en el centro de la zaga y la veía como una opción "muy interesante".

Mientras tanto, el canterano Primi, que no cuenta ni para el cuerpo técnico ni para el club, está buscando una salida para poder disfrutar de los minutos que no va a tener en el Martínez Valero. El central busca acomodo en el equipo de Segunda División B y si no lo encuentra el Elche estaría obligado a hacerle ficha, ya que tiene contrato en vigor.

Los franjiverdes juegan esta noche (21 horas) en Zaragoza y de aquí al lunes se esperan unos días vertiginosos en los que puede pasar cualquier cosa y el mercado puede deparar más de una sorpresa conforme se vaya acercando su final.